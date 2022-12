Le petit wallaby du zoo d'Upie porté pendant six mois par une Drômoise est en pleine forme

Il s'appelle Joey Jumper, il a 1 an et pèse 11 kilos. Depuis le mois de septembre le wallaby a bien quitté la poche en tissu de Julie, directrice marketing du zoo d'Upie dans la Drôme et il est en parfaite santé. Au mois de février 2021, ce bébé wallaby a été retrouvé dans son enclos, les yeux fermés, à l'extérieur de la poche de sa mère. L'animal a été rejeté. Le kangourou est alors en danger. Julie qui est en charge de la partie administrative du zoo décide de le sauver.

Grâce à une poche en tissu, elle a recréé l'environnement du wallaby et ça a marché ! Aujourd'hui, Joey est en pleine forme, il joue avec les animaux de compagnie de Julie. La maison est reliée au parc zoologique, l'animal a un enclos à l'extérieur. L'objectif c'est qu'à terme ce dernier réintègre le zoo.

Réintroduire progressivement le wallaby dans le parc zoologique

Pour que l'animal puisse retrouver les autres kangourous, il faut d'abord qu'il se réadapte aux températures extérieures mais pour le moment c'est encore trop tôt. Julie explique : "Il est encore trop petit et nous avons un lien très fort. Dès que je franchis le seuil de la porte, il me saute dessus. J'essaie de le laisser le plus souvent dehors mais il tape à la fenêtre, il veut rentrer".

Joey Jumper a bien grandi chez Julie. - Julie

Un kangourou bien emmitouflé. - Julie

Celle qui l'a recueilli l'assure "le but n'est pas de l'éduquer car il faudra ensuite le réintroduire avec les autres mais le quotidien fait que nous n'allons pas dans cette direction. Cela fait de nombreux mois qu'il vit chez nous, donc forcément il a des habitudes d'animaux domestiques. Julie espère évidemment assurer la réintégration de Joey Jumper dans le parc, elle retentera plus tard. À ce stade, il ne présente pas d'intérêt pour ses congénères et préfère la compagnie du chien de Julie.

L'expérience de Julie a permis de sauver deux autres wallabies en France

Depuis la Drômoise reçoit de nombreux appels de particuliers, confrontés à la même situation. À chaque fois, elle explique avoir porté le kangourou pendant six mois quasiment sans interruption. "Je ne le posais jamais plus de dix minutes et il ne faut pas le sortir de la poche plus longtemps. Il ne supporte pas le froid. Les personnes n'ayant pas suivi ce conseil, ont toutes eu des expériences malheureuses, leur kangourou n'a pas survécu. C'est la condition sine qua non !"

Grâce à son expérience, Julie a pu sauver deux autres petits wallabies recueillis par des Français.