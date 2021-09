Le PGHM de la Savoie fête ses 50 ans à Bourg-Saint-Maurice

Le PGHM de la Savoie souffle ses 50 ans bougies, ce samedi 4 septembre, à Bourg-Saint-Maurice. Une cérémonie militaire est organisée à 10h50 dans le quartier des Alpins puis des démonstrations d'hélitreuillage et des ateliers d'escalade sont proposés au public à partir de 14 heures.

"En 1984, quand je suis arrivé, on avait une Estafette et une 4L"

Le peloton de gendarmerie de haute-montagne de la Savoie a été mis en place en 1971, après celui de Chamonix en 1958. En cinquante ans, l'organisation et les moyens ont considérablement évolué. "Tout a changé, déjà les effectifs, au départ le PGHM en Savoie regroupait quelques sous-officiers avec des gendarmes adjoints qui effectuaient leur service militaire, aujourd'hui on n'a que des spécialistes montagne, formés et triés sur le volet" explique le chef d'escadron Patrice Ribes, qui commande le PGHM de la Savoie (Bourg-Saint-Maurice et Modane).

Serge Dobias a travaillé pendant 19 ans au PGHM de la Savoie, de 1984 à 2003. "Quand je suis arrivé on était huit et quand je parti on était 16, c'était vraiment une époque charnière". "Quand je suis arrivé, on avait une Estafette et une 4L, on avait un téléphone fixe et un réseau radio qui fonctionnait très mal, quand je suis reparti on avait des 4X4, des land Rover et des réseaux radio modernes avec tous les moyens informatiques et des téléphones portables, rien que ça c'est une évolution considérable".

"En 1984, on avait un réseau radio qui marchait tellement mal qu'on avait du mal à contacter l'hélico qui était 100m au dessus de nous" - Serge Dobias

"On est passé de l'hélicoptère Alouette III, d'un un treuil de 40 mètres à l'EC 145 avec 90 mètres de câble" ajoute Patrice Ribes, le patron du PGHM de la Savoie. " Les équipements sont devenus de plus en plus performants au fil des années. "Les détecteurs de victimes d'avalanche, les traineaux de transport ont considérablement évolué" précise Patrice Ribes. Tout a été perfectionné, souvent par des secouristes eux même, qui ont su adapté le matériel au fil des interventions.

Le nombre d'interventions multiplié par 30

Le nombre d'intervention a explosé en cinquante ans. "A sa création, le PGHM avait fait 24 interventions dans l'année, aujourd'hui hors période covid on est à 750 et 800 interventions par an, en sachant qu'on travaille en alternance avec nos camarades CRS, donc on peut presque doubler les chiffres" ajoute le chef d'escadron Ribes.

Le PGHM de la Savoie fête ses 50 ans ce samedi 4 septembre à Bourg-Saint-Maurice. - PGHM de la Savoie

Des missions beaucoup plus variées

"En 1984, on avait beaucoup d'alpinisme et de randonnée, beaucoup d'alpinisme surtout et puis petit à petit on a vu arriver le deltaplane d'abord, le parapente, le VTT, le canyoning ; les missions sont beaucoup plus variées qu'à l 'époque" explique Serge Dobias.

Ces interventions restent périlleuses. En 50 ans, quatre secouristes du PGHM de Savoie sont morts en allant sauver des vies. Le peloton de gendarmerie de haute-montagne leur rend également hommage ce samedi 4 septembre.