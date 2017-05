Le phénomène hand spinners dans les cours de récré

La folie hand spinners est telle que certains établissements scolaires ont décidé de les interdire.

C'est le dernier jeu à la mode dans les cours de récré. Une véritable folie. Cela s'appelle les hand spinners que l'on peut traduire en français par toupie à main.

Concrètement, c'est un roulement à billes à 3 branches. Un jouet, créé il y a dans les années 90 par une maman pour distraire sa fille de 7 ans qui souffrait de trouble musculaire, qui est devenu en l'espace de 2 mois la nouvelle folie dans les écoles primaires en France.

La folie dans les écoles et les collèges

Le but est de faire des figures ou de le faire tourner le plus longtemps possible. Le phénomène est tel que certains écoles l'ont interdit, les hand spinners provoquent de l'inattention, voire des conflits entre élèves et même des vols.

Les figures sont diverses : Le cabriolet, le sonic inversé , le saute-mouton ou encore la tornade.

Il y en a de toutes les couleurs, même si la tendance ce sont les hand spinners qui brillent ou qui clignotent. Ils sont en plastiques ou en métal essentiellement. On évoque 10 000 hand spinners différents. La presse américaine estime à 500 millions le nombre de toupie vendues au total. 7 % de l'humanité aurait son hand spinners d'ici quelques semaines.

"C'est la dictature du hand spinners, dans une semaine ce sera autre chose" une maman

1500 hand spinners sur le stand de Dilan © Radio France - Claire Moutarde

Un bon filon commercial

Il s'agit d'un bon filon commercial. Dilan a laissé tomber son stand de literie sur les marchés pour le remplacer par un stand de hand spinners. Il en a vendu 5000 en un mois.

Dimitri, un jeune lycéen montpelliérain de 15 ans, a acheté via internet des spinners fluorescents en Chine 2 euros. Il les a revendu 5 euros.

Et voilà comment un jouet, inventé par une maman américaine devient nos jeux de billes, élastique, plus récemment les Pokémon et les cartes de foot.

Pour la petite histoire, cette maman a essayé de convaincre de grande marque de jouet de commercialiser "spinning toy". En vain, elle finit par abandonner le brevet en 2005.