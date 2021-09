Le philosophe Edgar Morin fête ses cent ans avec un concert à Montpellier du chanteur espagnol Paco Ibáñez

Edgar Morin et Paco Ibáñez fêtent les cent ans du philosophe avec un concert à Montpellier.

Le chanteur espagnol Paco Ibáñez fête les cent ans de son ami philosophe et sociologue Edgar Morin ce mardi soir à l'Opéra-Garnier de Montpellier. Un concert gratuit est organisé pour célébrer, aussi, leur amitié qui a commencé en chanson. "Je n'en croyais pas mes yeux" se souvient Paco Ibáñez qui était dans un restaurant à Paris, il y a huit ans, quand il rencontre par hasard Edgar Morin. Les deux hommes échangent quelques mots. "On ne fait plus de chanson sur les villes" souligne le philosophe, ce soir là. Paco Ibáñez lui répond en chantant "À Paris" de Georges Brassens. Une amitié renforcée par la musique se crée alors.

Des souvenirs de la guerre d'Espagne

Edgar Morin qui était militant antifasciste pendant la guerre d'Espagne (1936-1939) est touché par Paco Ibáñez. Lui qui est né à Barcelone et qui a fui le franquisme avec sa famille. Quand le philosophe entend chanter son ami, c'est avec émotion qu'il lui dit : "Tu es un grand chanteur espagnol. Tu portes en toi tout ce qui m'a marqué pendant cette guerre." Les souvenir remontent dans la tête du centenaire : "Quand j'étais à Toulouse après la défaite française, mes premiers amis étaient des réfugiés espagnols."

Edgar Morin et Paco Ibanez fêtent donc cet anniversaire en chansons ce mardi soir à 20 h à l'Opéra-Garnier de Montpellier. Entrée gratuite sous réservation auprès du théâtre Jean Vilar au 04 34 46 68 38.