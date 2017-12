"J'ai vu les fans de Johnny casser des fauteuils lors de ses premiers concerts", raconte le photographe Hugues Vassal

Le Tourangeau Hugues Vassal est journaliste-reporter photo, il a été le photographe officiel d'Edith Piaf et a rencontré Johnny au début de sa carrière. De ces années, il se souvient des fauteuils cassés et des bagarres mais aussi de l'histoire d'amour entre Johnny et Sylvie Vartan.

Hugues Vassal est photographe journaliste tourangeau, reporter, il a également été le photographe attitré d'Edith Piaf et l'un des cofondateurs de l'agence Gamma. C'est par ce biais qu'il a rencontré Johnny à ses débuts, lorsqu'il n'était pas encore dans star-système. Il se souvient des années passées à suivre le chanteur dans le monde entier et de tous les événements qu'il a pu vivre dans l"intimité du chanteur.

à lire aussi Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans

J'ai vécu ce que j’appellerai les cinq plus belles années de Johnny Hallyday"

Hugues Vassal a fait la connaissance de Johnny Hallyday au tout début de sa carrière, il a donc été un témoin privilégié de cette époque; "je l'ai côtoyé à une superbe période, Piaf n'était pas encore décédée, Johnny commençait à poindre son nez avec son rock, à essayer de démolir la chanson réaliste". Le photographe se souvient ; "j'ai vécu ce que j’appellerai les cinq plus belles années de Johnny Hallyday, Johnny Hallyday débutant, Johnny Hallyday amoureux de Sylvie Vartan, les premiers amours de jeunesse, et évidemment les choses extraordinaires quand on découvre qu'on est une vedette et qu'on a rien. J'ai vécu tous les événements, les bagarres, les séparations et aussi les retrouvailles (...) tout cela c'était des éléments forts".

Une jeunesse qui se défoule aux concerts

Les premiers concerts auxquels assiste Hugues Vassal l'ont marqué, "la première rencontre, c'est Johnny en train de faire casser des fauteuils par ses fans dans ses galas, dans des bagarres, il y avait de l'alcool, il y avait de la jeunesse qui se défoulait". Mais le chanteur est aussi un jeune garçon assez introverti, il était "totalement timide, c'était très difficile parfois de lui faire sortir un mot, il était inhibé et tout d'un coup il s'éclatait" raconte Hugues Vassal. Le photographe continuera à suivre Johnny pendant plusieurs années, "Il y avait cette bande, Ticky Holgado, Long Cris, Jean-Pierre Bloch et Carlos évidement et on était des fous, on faisait que des folies mais des folies sympas. Encore que parfois il y avait quelques bagarres, il y avait un peu d'excès, on était jeunes".

Je ne l'ai pas vu pendant 40 ans parce que c'était déchirant"

Hugues Vassal va ensuite s'éloigner du chanteur pendant plusieurs années, "c'était tellement fort que, voulant faire autre chose, je l'ai quitté, je ne l'ai pas vu pendant 40 ans parce que c'était déchirant, je fondais l'agence Gamma, je voulais aller ailleurs en Chine... Et quand je l'ai revu, quand il a refait son spectacle, il m'a regardé, il m'a souri, il ne voulait pas me reconnaître puis finalement il est passé à côté de moi, il m'a serré le bras et il m'a dit ': "ah on a de bons souvenirs"".

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan à Londres. - ©Collection Vassal DR

L'amour de Johnny et Sylvie pour moi c'est le plus bel amour, c'est le premier"

Ce qui aura le plus marqué Hugues Vassal dans ses années Johnny, c'est sans conteste l'histoire d'amour entre le chanteur et Sylvie Vartan, " pour moi c'est le plus bel amour, c'est le premier, il était sincère, c'était beau, comme on s'aime quand on a 20 ans". D'ailleurs, s'il ne devait retenir qu'une seule photo de cette époque, ce serait celle du couple prise en 1968, "après un mois et demi d'absence entre Johnny et Sylvie (...) on arrive à Rio de Janeiro et Sylvie avait fait le voyage pour le rencontrer. Bon ils s'enlacent et puis ils rentrent dans la voiture, je suis devant, il y a le chauffeur et derrière, il y a un couple de jeunes amoureux, de tourtereaux... je dirais ça n'existe pas, les gens ne comprendront pas, c'était les amoureux de Peynet, le véritable amour comme on le voit très peu maintenant, c'était cette sincérité, cette force, le bonheur de se retrouver".