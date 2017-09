Gros succès pour le photomaton de JR à Issy-les-Moulineaux

Des centatines d'habitants d'Issy les Moulineaux et des villes voisines se sont fait tirer le portrait, dans le fameux photomaton de l'artiste JR. Ils ont vu leur cliché aussitôt collés au sol, sur l'esplanade de l'Hotel de ville.

Sur la place de la mairie, de vastes visages en noir et blanc sont accolés les uns aux autres. Des portraits des habitants d'Issy-les-Moulineaux et des villes voisines, ou de franciliens venus de plus loin, passionnés par l'artiste de streetart JR. Ils étaient plusieurs centaines à attendre patiemment plus de heures, avant de pénétrer dans le photomaton ambulant et désormais réputé, depuis la sortie du film "Visages villages". Quelques secondes après la prise de photo, le portrait était imprimé puis collé au sol. Le temps d'un WE, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain d'Issy-Les-Moulineaux.

Reconnaissable à son chapeau et ses lunettes de soleil, JR, 34 ans, est l'un des artistes les plus populaires de la toile et des réseaux sociaux. Ses portraits géants sont connus du monde entier. Des mosaïques géantes de visages accolés ornent un mur à Montfermeil, inauguré en avril dernier. Ces oeuvres sont exposées dans les 4 coins du monde, que ce soit sur des tôles ondulées des favelas de Rio, sur un mur qui sépare Israël de la Palestine, ou encore, inauguré il y a quelques jours, le mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique.

JR a également réalisé un film, avec Agnès Varda intitulé "Visages Villages" qui a remporté le prix L'Oeil d'Or du meilleur documentaire au festival de Cannes 2017.

Plusieurs centaines de personnes ont bravé la pluie et attendues plus de deux heures afin de passer par le photomaton et de voir leur portrait collé au sol © Radio France - Nathalie Doménégo

Caroline, habitante d'Issy les Moulineaux, et maman de Zacharia, est heureuse d'avoir participé à cet événement qu'elle salue pour son aspect communautaire © Radio France - Nathalie Doménégo