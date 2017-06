Le "pic" de la crise des réfugiés est passé selon l'OCDE, qui appelle désormais à l'intégration

Le "pic" de la crise humanitaire des réfugiés "est derrière nous" et la priorité doit désormais aller à l'intégration, "défi" pour les politiques nationales et internationales, estime jeudi l'OCDE dans son rapport annuel sur les migrations.

"Une meilleure coordination internationale pourrait permettre de tirer davantage parti des migrations au niveau mondial" : c'est le titre de la synthèse du rapport annuel de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui représente 35 pays. Un titre qui prend une résonance particulière alors que l'institution estime que le "pic" de l'afflux de réfugiés est désormais passé, et que la priorité doit devenir l'intégration de ces réfugiés.

Douze fois moins de débarquements de migrants qu'en 2015

Les flux "sans précédent" observés fin 2015-début 2016 "ont diminué" depuis un an : il y a eu 72.000 débarquements de migrants venus d'Afrique sur les côtes européennes depuis le début de l'année, soit "douze fois moins que dans la deuxième moité de 2015", souligne Stefano Scarpetta, directeur pour l'emploi, le travail et les affaires sociales à l'OCDE.

Mais "beaucoup de ceux arrivés en Europe pour fuir des pays en conflit resteront vraisemblablement un certain temps", et c'est pourquoi "il est désormais temps de se concentrer sur la manière d'aider ces gens à s'installer dans leurs nouveaux pays d'accueil" et à "s'intégrer sur le marché du travail", ajoute-t-il.

"À la croisée des chemins"

Dans le sillage de la crise économique, l"importance soudaine" de ces flux "a alimenté les inquiétudes des populations", souvent demandeuses de politiques "plus sélectives et restrictives", voire "d'une fermeture totale des frontières", note Stefano Scarpetta. Cela s'est cependant accompagné d'une "prise de conscience accrue de la nécessité de faciliter l'installation des réfugiés" avec "une plus grande mobilisation de différents acteurs" en faveur de l'intégration : pouvoirs publics, ONG, employeurs et syndicats... mais aussi "la société civile au sens large".

De fait, "des changements importants sont en train d'être réalisés de façon à mieux intégrer les réfugiés", note le responsable, qui juge cette intégration comme un "défi" car "par le passé, l'intégration a pu laisser souvent à désirer" : ainsi les immigrés connaissent un taux de chômage supérieur de près de 5 points à celui des personnes nées dans le pays. "Nous sommes à la croisée des chemins", estime Stéfano Scarpetta.