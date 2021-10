Le pilote mayennais Natan Bihel sacré champion d'Europe sur la course de la Ligier European Series

C'était son objectif de 2021 et il l'a fait ! Natan Bihel est devenu champion d'Europe ce samedi 23 octobre de la Ligier European Series, grâce à une nouvelle victoire.

Natan Bihel va tenter de décrocher un deuxième titre dans quinze jours au Portugal. - DPPi

Le pilote lavallois signe les deux poles positions des deux courses, malgré une première course compliquée. "Ce fut très compliqué de garder Olivier Pernaut et Mathieu Martins, mes deux adversaires au championnat, derrière moi en course car nous n'avons pas trouvé les bons réglages de la voiture", détaille-t-il dans un communiqué. Le pilote termine 2e de cette première course.

"Évidemment heureux"

Pour la deuxième course, son équipe trouve les bons réglages. "Ce fut plus facile, alors je gagne avec sept secondes d'avance." Les 25 nouveaux points de cette 7e victoire de la saison lui permettent donc de remporter le titre européen. "C’est une grosse évolution personnelle pour moi car c’était un exercice qui me posait quelques problèmes par le passé. Ce titre est mon tout premier en sport automobile, je suis évidemment heureux. Tout au long des années, dans les différentes catégories, j’ai beaucoup appris."

Natan Bihel a remporté le titre européen sur le circuit de Portimão au Portugal, ce samedi. - DPPi

Natan Bihel savoure sa victoire mais doit, dit-il, resté concentré pour remporter un second titre. Dans deux semaines, il participe à la Ligier JS Cup France à Estoril au Portugal. "L’objectif fixé était les deux couronnes, je vais tenter d’aller chercher la deuxième."