Le pilote vauclusien Johan Zarco en tête du championnat du monde de motoGP

Apres les deux premières épreuves de la saison le pilote avignonnais domine ce qui est l'équivalent en moto de la formule 1. Au guidon de sa Ducati il a terminé second les deux courses disputées sur le circuit de Doha au Qatar.

S'il n'a pas encore gagné dans cette catégorie reine celui qui a été deux fois champion du monde en MOTO 2 a quand même pu chanter la marseillaise puisque la deuxième course, celle de dimanche a été remporté par un autre français : Fabio Quartararo qui pointe lui en deuxième place du classement provisoire. Deux français en tête du championnat du monde de vitesse moto, c'est du jamais vu depuis la création de ce championnat en 1954.

Zarco est rentré chez lui ce lundi

Encore tremblant d'adrénaline et d'émotion le leader du championnat a été courir derrière chez lui sur les bords de Durance pour relâcher la pression. Après un mois passé au Qatar où se sont enchainés des essais pré saison et deux courses en mode confinement il est content de retrouver sa terre d'adoption aux portes d'Avignon et sa maison désormais équipé d’une salle de musique, son autre passion.

Maintenant, il faut garder la tête froide et se garder en forme pour le prochain rendez-vous avec le championnat. Ce sera à Portimao au Portugal le 18 avril.