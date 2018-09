Frontenay-Rohan-Rohan, France

C'est une nouvelle action dans la mobilisation autour de la famille Bulica, menacée d'expulsion, à Frontenay-Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres : environ 200 personnes ont participé à un pique-nique solidaire, ce dimanche midi, dans le Parc du Logis.

Beaucoup d'habitants sont venus habillés de couleurs vives et ont épinglé un cœur rouge sur leurs vêtements, en soutien à cette famille albanaise, qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.

Apéritif en musique à #Frontenay-Rohan-Rohan#DeuxSèvres au pique-nique solidaire pour la famille albanaise menacée d'expulsion. pic.twitter.com/N9k2Nc3BmE — MarieCoralieFournier (@mcofournier) September 23, 2018

Le couple et les trois enfants ne sont plus assignés à résidence depuis début septembre, mais restent sous la menace d'une convocation à la gendarmerie en vue d'un retour à la frontière. Les démarches auprès de la Prefète des Deux-Sèvres pour obtenir un rendez-vous et une clémence sur leur dossier n'a rien donné pour l'instant.

Les parents de la famille Bulica et leur dernier enfant, né en France. © Radio France - MC Fournier

Parmi les élus présents, la députée Delphine Batho et une élue du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine.

Le président de l'association ASAF a pris la parole, avec les élus et la famille. © Radio France - MC Fournier

La famille Bulica habite à Frontenay depuis 18 mois, après avoir été hébergée dans le Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de la commune. Les enfants sont scolarisés et le père a une promesse d'embauche en CDI. Il attend une autorisation de travailler ou un titre de séjour pour signer son contrat.

L'association ASAF a été créée pour aider cette famille. © Radio France - MC Fournier

Depuis cet été, les mobilisations se multiplient dans la commune : pétition, manifestation, occupation de la salle des fêtes. Les réunions organisées deux fois par mois rassemblent à chaque fois une centaine de personnes.