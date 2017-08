JO 2024 : "c'est génial de les avoir en France" se réjouit le champion mayennais François Pervis

Paris 2024 c'est dans la poche ou presque après la décision de la ville de Los Angeles de se retirer de la course. En Mayenne, le champion de cyclisme sur piste François Pervis se réjouit de l'engouement du public.

Dans sept ans, la France hissera très probablement les couleurs de l'olympisme. La candidature de Paris doit désormais être validée par le CIO, le Comité International Olympique. Le vote c'est le 13 septembre prochain. Il y a de très fortes chances que les JO d'été reviennent chez nous, 100 ans après le dernier événement du même type et c'était déjà à Paris. Pour les athlètes et les supporters français, c'est une bonne nouvelle.

François Pervis : "il y a un engouement incroyable autour des Jeux"

François Pervis, l'un des meilleurs pistards du monde (cycliste sur piste) a participé à deux reprises aux JO. Un rendez-vous magique dit-il à France Bleu Mayenne : "les JO ce sont des sensations de folie en tant que sportif et quand je me mets à la place du spectateur français et bien là il va pouvoir vibrer encore plus et il sera davantage impliqué. C'est de la folie, il y a un énorme engouement et c'est génial de pouvoir les avoir en France". Le pistard mayennais, qui vise le titre olympique en 2020, aura 40 ans en 2024 et il ne sera plus athlète de haut-niveau. Cela dit, il faudra compter sur lui à Paris peut-être au sein du staff technique de l'équipe de France de cyclisme sur piste.