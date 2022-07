Chambéry : le plan blanc activé du 29 juillet au 2 août au centre hospitalier Métropole Savoie

C'est une mesure temporaire assure la direction : le plan est activé du vendredi 29 juillet au mardi 2 août. Les opérations non urgentes et non liées à la prise en charge du cancer sont reportées. C'est le manque de personnels soignants qui conduit à cette situation.

Le plan blanc est activé depuis depuis 9 heures vendredi 29 juillet au centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry. Il s'agit d'une mesure temporaire, qui va durer jusqu'au mardi 2 août.

L'hôpital explique faire face à un pic d'activité en cette période estivale, liée à la forte fréquentation touristique, dans un contexte tendu à l'hôpital : absentéisme, congés des agents, et peu de monde disponible en intérim. La direction précise "que cela génère des tensions organisationnelles et une saturation des services d'hospitalisation". En parallèle, la fréquentation aux urgences s'accroit, le Samu enregistre une augmentation des appels de 30% par exemple.

Une situation exceptionnelle en plein été

"Malgré la mobilisation des équipes, le CHMS est contraint d'adapter son offre de soin pour permettre une bonne prise en charge des situations les plus graves et une répartition optimale de son personnel" explique la direction dans un communiqué. Les activités programmées non urgentes et non liées à la prise en charge du cancer prévues les prochains jours seront reportées. Le CHMS rappelle qu’il est demandé de contacter le centre 15 avant tout passage aux urgences afin de limiter l’activité aux cas les plus graves.