Le plan blanc lancé au Pays Basque : le centre hospitalier en ordre de bataille

Le plan blanc a été lancé hier mardi à minuit par le centre hospitalier de la côte basque. Contrairement à la première vague du COVID, il s'adresse à tous les patients, qu'ils soient atteints par le coronavirus ou pas.

Des opérations peuvent être déviées vers les cliniques privées

Désormais, le nombre de lits pour les personnes infectées passe de 17 à 27. En réanimation, de 15 lits on passe à 20 (10 pour les covid et 10 pour les non covid). Une partie du personnel de l’hôpital est réaffectée. Des opérations chirurgicales sont reprogrammées ou transférées vers les cliniques privées. Rainer Kutz, chef du service chirurgie anesthésie, bloc opératoire :

"On est obligé de déployer un certain nombre de personnel médical, dont des médecins anesthésistes, des infirmières anesthésistes en réanimation pour permettre d'augmenter la capacité pour prendre en charge les COVID et les non-COVID et en même temps de faire un peu de place dans les services d'hospitalisation pour pouvoir héberger par exemple l’unité de post urgence gériatrique qui a disparu au bénéfice des COVID. Alors il y a certaines opérations qui peuvent attendre, d'autres interventions y compris les urgences peuvent être déviées sur les cliniques qui sont tout à fait d'accord pour nous soutenir et pour nous aider. Et _d'autres patients peuvent être dirigés par leur chirurgien vers des chirurgiens du privé, ça c'est peut être pas la majorité mais quand c'est très urgent et dans l’intérêt du patient ce transfert est possible. Ce qui est proposé au patient c'est ou bien une prise en charge à l’hôpital_ qui reste toujours opérationnel _ou on lui propose un parcours tracé. C'est à dire qu'on le dirige vers un point précis en clinique ou ailleurs pour être pris en charge"_

Dans l’hôpital de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Personne ne restera sur le bord de la route

Mercredi en fin de matinée, 34 personnes étaient hospitalisées pour COVID au Pays Basque (réparties sur l'ensemble du pays basque dont la majorité à Bayonne). Néanmoins, "nous ne sommes pas saturés !" a insisté ce matin Michel Glanes, le directeur du centre hospitalier de la côte basque :

Seulement une visite par jour et par patient

Avec le plan blanc, les services hospitaliers sont réorganisés pour soigner aussi bien les cas COVID que ceux qui ne le sont pas. Reste à respecter les gestes barrières. Ce n'est pas forcement le cas quand les familles visitent leur proche à l’hôpital. Stéphanie Bordes-Couécou est chef du service de lutte contre les infections nosocomiales :

"Pour l'instant on accueille toujours les visiteurs dans notre établissement, c'est à dire qu'on permet une visite par jour par patient. Ce qu'on espère juste c'est que tout le monde reste bien vigilant, que les visiteurs respectent bien les mesures barrières, ce qui n'est pas toujours le cas et qui peut être préjudiciable pour les patients qui sont des personnes fragilisées. Par exemple, certains visiteurs viennent à plus que un, donc ça fait un afflux de personnes dans l'établissement et donc peut être aussi une condensation plus importante de virus. D'autres visiteurs, _certains dès qu'ils sont dans la chambre du patient enlèvent leur masque et là aussi cela peut faire courir un risque au patient_. Les dernières contaminations qu'on a eu sont surtout des cas de contamination familiales, c'est là ou je me permet de redire à la population qu'il est très important de protéger les personnes fragiles notamment les personnes âgées et qu'il est tellement simple d'aller rendre visite à ses parents ou à ses grands parents en respectant les mesures barrière, notamment, en mettant un masque et si on peut éviter les situations à risque que sont les repas où l'on n'a pas de masque et bien il vaut mieux dans cette période les éviter"

Depuis le début de l'épidémie, 18 personnes sont mortes à Bayonne. 16 d'entre elles durant la première vague. Deux autres ont été victimes de la deuxième vague ces derniers jours.