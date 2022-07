Le plan canicule activé en Moselle pour les sans-abris

Maraude avec le Samu Social et la Croix Rouge dans le cadre du plan canicule

Si la chaleur que connait la Moselle en ce mois de juillet n'est pas encore aux niveaux de ce qui sévit dans le Sud de la France, la situation n'en pas moins difficile pour les personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les sans-abris qui vivent à la rue, au milieu du béton et des températures parfois étouffantes.

à lire aussi Vague de chaleur : les bons réflexes à adopter et les gestes à éviter

Eau et douches

C'est pourquoi la Préfecture de la Moselle a décidé d'activer son plan canicule à destination de ces personnes. Le dispositif prévoit la distribution d’eau, l’accès à des douches, le renforcement des maraudes (y compris des associations caritatives), des heures d’ouvertures étendues des accueils de jour, des places supplémentaires, et l’ouverture de halte de nuit, selon le communiqué de la Préfecture.

7408 place d'hébergement

La Moselle compte 7 408 places d’hébergement, tout public confondu (avec 8 places supplémentaires à Florange). L'orientation vers ces centres d'accueil s'effectue grâce au 115 porté par l’association Est Accompagnement. D'autres associations caritatives et humanitaires participent à l'aide à l'aide aux sans-abris dans le cadre de ce plan canicule, tels que l'association d’information et d’entraide mosellane, l'union départementale des associations familiales, le comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, la Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, l’association Athènes, Caritas, ou encore la Protection Civile.