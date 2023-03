Le plan de sobriété énergétique mis en place à Joué-les-Tours a permis d'économiser 140.000 euros

Le plan de sobriété énergétique mis en place depuis plusieurs mois à Joué-les-Tours a porté ses fruits, selon la municipalité.

La ville aurait économisé 679.000 kilowatts-heure en baissant la température de l'eau des bassins de la piscine Bulle d'O et la température dans les gymnases. Elle a aussi fermé plusieurs structures pendant deux semaines, lors des congés de fin d'année et centralisé plusieurs services au sein de l'hôtel de ville pendant cette période.

Au total, ce plan de sobriété a permis à la municipalité de Joué-les-Tours d'économiser plus de 140.000 euros, selon le communiqué publié par la ville.