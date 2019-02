Le plan des élus socialistes du Mans pour éviter davantage de zones commerciales

Les élus socialistes du Mans veulent que le prochain plan local d'urbanisme empêche la construction de nouveaux hypermarchés... après ceux déjà autorisés à Béner et Ruaudin. Les nouvelles règles seront décidées dans les prochains mois.

Le Mans, France

Leur annonce intervient quelques jours après le début du défrichement de plus de 11 000 m² à Ruaudin, sur les terrains prévus pour Family village 2, mais les élus socialistes manceaux y réfléchissent "depuis des années" assure leur chef de file Christophe Counil.

Le groupe socialiste, majoritaire au conseil municipal, a présenté ce jeudi une série de propositions pour le PLU de l'agglomération, qui est dans les dernières semaines de son élaboration.

Il n'est pas question de barrer la route aux projets de Béner et Family village 2, autorisés depuis des années. Les nouvelles règles ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux projets, pour dissuader ou empêcher l'installation de supermarchés et d'hypermarchés et limiter l'extension de l'agglomération.

100 hectares "sortis" de l'urbanisation

Interdiction des créations de galeries commerciales (une façon d'interdire les nouveaux hypermarchés)

Interdiction des magasins alimentaires dans les zones d'activité

Classement en zone naturelle ou agricole, donc non constructible, de 100 hectares de terrain aujourd'hui constructibles.

Des orientations conformes aux vœux du maire Stéphane Le Foll, qui souhaite densifier la ville. "70 % des besoins en logements doivent pouvoir être satisfaits sur des zones déjà urbanisées" vise Samuel Lopes, adjoint à l'urbanisme au Mans.

Avant d'entrer en vigueur à partir de 2020, le PLU doit notamment passer devant tous les conseils municipaux de l'agglomération - au Mans ce sera le 7 mars. Il y aura ensuite une enquête publique.