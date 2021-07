Le Plan "Été Éducation" est de retour à Châteauroux pour la deuxième année consécutive

Le Plan Eté Education est renouvelé cette année. Pour la deuxième édition consécutive, la Ville de Châteauroux, l'Etat, la CAF (la Caisse d'allocations familiales) et les partenaires locaux s'associent pour retravailler ensemble. Le but du dispositif est d'accompagner les élèves du CP à la 3e durant tout l'été, de façon pédagogique et ludique et ainsi éviter les lacunes à la rentrée, en particulier dans un contexte de pandémie où de nombreux élèves ont pu décrocher. Top départ à partir de ce mardi 6 juillet avec le dispositif école ouverte. Au programme : école ouverte donc mais aussi vacances apprenantes, colo apprenante (nouveau cette année) ou encore stages de réussite.

Vacances apprenantes (pour les quartiers prioritaires)

Ce dispositif dure deux semaines par enfant. Il est organisé dans trois écoles :

-l'école élémentaire Frontenac (Saint-Jean) du 12 juillet au 20 août.

-l'école élémentaire Jules-Ferry avec la mise en place de navettes pour le quartier Vaugirard du 12 au 30 juillet.

-l'école élémentaire Jean-Racine (Vaugirard) avec la mise en place de navettes pour le quartier Beaulieu du 2 août au 20 août.

Parmi les activités on retrouve des activités scolaires le matin, des actions de soutien à la parentalité et des activités sportives, culturelles et socio-éducatives l'après-midi.

Le tarif s'élève à 5 euros la semaine par enfant pour les quotients familiaux les plus bas. Il comprend 50 enfants du CP à la 3e par école et par semaine et donc 350 à 600 enfants et 70 parents sur les six semaines.

Vacances apprenantes (pour les quartiers non-prioritaires)

Ce dispositif est organisé dans deux écoles :

-le groupe scolaire Jean-Moulin avec l'ALSH la Pingaudière du 12 au 30 juillet.

-l'école élémentaire Les Marins avec l'ALSH la Valla du 12 juillet au 27 août. Des navettes bus sont prévues pour l'ensemble des quartiers de la ville.

Parmi les activités on retrouve des activités scolaires le matin et des activités sportives, culturelles et socio-éducatives l'après-midi. Le tarif est établit en fonction du quotient familial. Il compte 20 places par semaine.

Ecole ouverte

Ce dispositif est organisé dans au sein du collège Rosa-Parks et des sites extérieurs.

Parmi les activités on retrouve des activités sportives et culturelles et du renforcement de la langue française du 6 juillet au 13 juillet et du 23 au 27 août. L'activité "Accompagner, motiver et intégrer" est également au programme du 23 au 27 août en partenariat avec le dispositif de réussite éducative à destination des nouveaux élèves de 6e en situation de fragilité.

Le dispositif est gratuit. Il comprend 250 élèves de la 6e à la 3e et 10 élèves de 6e repérés par les enseignants de CM2 pour la période du 23 au 27 août.

Colo apprenante (dans les quartiers prioritaires)

Ce dispositif est piloté par le Dispositif de réussite éducative en partenariat avec le service de Prévention spécialisée. Il est organisé dans un gîte en gestion libre à Saint-Martin-lès-Melle dans le département des Deux-Sèvres. La Colo apprenante a lieu du 12 au 16 juillet et concerne 23 collégiens de la 6e à la 3e. Le tarif est de 30 euros à 60 euros. Et parmi les activités il y a : des activités scolaires et des activités de pleine nature. La préparation des repas et la vie quotidienne s'organisent sur le thème nature, environnement et patrimoine local.

Colo apprenante (pour les quartiers non-prioritaires)

Le service Education et jeunesse proposent deux séjours :

- Le premier du 12 au 16 juillet en Dordogne, dans un hébergement en demi-pension. Elle s'adresse aux enfants de 11 à 13 ans. Au programme des activités : des visites et des activités autour de la thématique de la préhistoire, découverte de la nature et sports.

-Le second du 3 au 6 août, dans un camping de Saint-Pardoux en Haute-Vienne. Elle s'adresse aux 11-17 ans. Au programme cette fois : des visites et des activités autour de la thématique de la Seconde guerre mondiale et des sports nautiques.

Stages de réussite

Ce dispositif est piloté par les écoles élémentaires et les collèges de Châteauroux. C'est gratuit. Ils s'adressent à un groupe de 3 à 6 élèves du CP à la 3e. Ils ont lieu du 7 au 9 juillet et du 23 au 27 août. Au programme : remédiation scolaire sous la forme de séances de renforcement et d'entraînement des notions abordées au cours de l'année.

"C'est parti pour durer"

Pour François Canel, inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Châteauroux, ce dispositif est essentiel : "L'enthousiasme des élèves à la rentrée - pour ceux qui avaient participé - était notable. On a vu des élèves qui revenaient à l'école avec plaisir pour retrouver leurs camarades et des enseignants qui avaient participé."

Et François Canel de poursuivre : "C'est à destination des publics les plus fragiles mais le brassage n'est pas exclu. On ranime un peu les apprentissages, on remet les élèves en situation. Ça se passe au sein des écoles et donc c'est aussi intéressant pour eux de revoir leurs locaux dans une autre configuration et de voir leurs enseignants dans un autre rôle." Pour l'inspecteur de l'éducation nationale, ce dispositif n'a pas dit son dernier mot, y compris une fois que la pandémie sera terminée : "Je crois que c'est parti pour durer."