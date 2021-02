Le plan grand froid activé dans l'Indre avec un renforcement des maraudes

Ce vendredi 12 février, la préfecture de l'Indre annonce l'activation du plan grand froid dans le département. Les températures sont encore froides la journée et encore plus la nuit. Un plan déjà en vigueur depuis mercredi dans le Cher. L'ensemble des services sont mobilisés pour assurer une protection aux populations les plus démunies et les plus exposées à cette vague de froid.

Des places d'hébergement d'urgence dans l'Indre

Le département de l'Indre compte 142 places dédiées à l’hébergement d’urgence. 30 sont réparties dans neuf abris de nuit situés en-dehors de Châteauroux. Dans le cadre de la période hivernale, six places supplémentaires d'hébergement d'urgence ont été ouvertes en novembre. "Ces places permettent une meilleure prise en charge qu'à l'hôtel notamment pour les familles", indique la préfecture de l'Indre, qui précise qu'une solution adaptée est systématiquement proposée. Les personnes sans domicile doivent appeler le 115, service d'accueil téléphonique assuré 24/24h.

La Croix Rouge française est également à l'oeuvre pour venir en aide aux plus exposés. Comme indiqué par France Bleu Berry, l'ouverture du chalet solidaire (place Voltaire à Châteauroux) et les maraudes véhiculés sont renforcés. Elles ont lieu lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 18h à 19h30.

Par ailleurs, Solidarité accueil élargit ses horaires d'ouverture de 9h jusqu'à 17h30 en continu vendredi 12, lundi 15 et mardi 16 février. Cela permet l'accueil de jour des publics en situation de précarité (au 62 bis avenue de la Châtre à Châteauroux).