Le plan grand froid déclenché dans plusieurs départements pour faire face aux températures hivernales

Alors que 12 départements sont en vigilance orange neige et verglas ce mardi, plusieurs d'entre eux ont décidé de déclencher le plan "grand froid" depuis lundi. Les départements de Paris, du Rhône, de l'Oise ou encore de l'Eure ont activé ce dispositif qui permet de disposer de places d'hébergement supplémentaires pour les personnes sans domicile.

À Paris , la préfecture a annoncé le passage au plan grand froid, après "des premières mesures préventives" prises le week-end dernier pour accueillir davantage de personnes vulnérables. Les maraudes et accueils de jour sont renforcés. 30 places supplémentaires ont été ouvertes dans des centres d'hébergement, dès lundi soir, pour accueillir des femmes isolées. Les autorités prévoient d'ouvrir une centaine de places complémentaires pour toutes les personnes à la rue, afin de renforcer le dispositif actuel qui permet d'accueillir "près de 200.000 personnes" chaque soir.

Le plan grand froid a aussi été déclenché dans le Rhône, indique la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué publié lundi soir. 67 places d'hébergements complémentaires ont donc été ouvertes. Les maraudes, notamment du Samu et de la Croix-Rouge, ont été renforcées dans le département du Rhône. Les horaires d'accueil sont étendus dès ce mardi matin.

Dans l'Oise, l'ouverture de places d'hébergements supplémentaires permet d'accueillir, au total, plus de 2.100 personnes chaque nuit. Les opérateurs de la veille sociale et de l'hébergement ont été appelés à renforcer leur action, en intensifiant les maraudes. Les horaires des quatre centres d'accueil de jour du département, situés à Beauvais, Compiègne, Creil et Margny-lès-Compiègne, ont également été étendus.

Les mêmes mesures ont été prises dans le Bas-Rhin, où la préfecture a également annoncé lundi l'ouverture d'un gymnase pour héberger les personnes sans domicile. Les autorités appellent à signaler "toute personne en situation de détresse dans l'espace public" au 115.

Dans l'Eure, six places supplémentaires ont été ouvertes dès lundi soir, en plus des 23 places du dispositif d'hébergement pérenne "actuellement vacantes". La préfecture prévoit de mobiliser des places d'hôtel si besoin. Au total, 362 places d'hébergement sont ouvertes dans le département.

La Manche a également déclenché son plan grand froid, en raison des "températures inférieures à moins 5 degrés" prévues pendant "au moins trois jours consécutifs" à compter de ce mardi. D'autres départements sont susceptibles de prendre les mêmes mesures dans les prochaines heures ou jours.