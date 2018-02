Limoges, France

En effet, d’après les prévisions de Météo France, les températures ressenties seront glaciales en Haute-Vienne dans les trois jours qui viennent:

dans la nuit de mardi à mercredi de -6 °C et de -1°C dans la journée de mercredi

dans la nuit de mercredi à jeudi de -9 °C et de -2°C dans la journée de jeudi

dans la nuit de jeudi à vendredi de -8 °C et de 0°C dans la journée de vendredi

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Vienne va "s’assurer que les différents acteurs de la veille et de l'hébergement d'urgence travaillent en complémentarité afin d’apporter l’aide la plus efficace possible", indique la Préfecture de Haute-Vienne.

Le gymnase du Sablard rouvre ses portes

Ainsi, des maraudes seront réalisées chaque soir par des bénévoles associatifs afin de repérer les personnes à la rue et leur proposer une mise à l’abri. En lien avec la ville de Limoges et les associations caritatives, le gymnase du Sablard à Limoges sera ouvert la nuit à compter de ce mardi 20 février en lien avec le 115 et la maraude.

Les personnes en situation de détresse et sans hébergement peuvent appeler gratuitement le 115. Le dispositif peut être saisi également par toute personne, organisme ou collectivité.

La situation sera revue quotidiennement afin d’adapter le dispositif aux prévisions de Météo France, indique la préfecture de Haute-Vienne dans un communiqué.