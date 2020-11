Le plan local de confinement de la ville d’Avignon

Cette solidarité municipale ce sont plus d'agents dans les écoles pour y assurer propreté et hygiène, ce sont aussi les aides alimentaires pour les plus précaires y compris les étudiants grâce à un approvisionnement en produits frais de proximité.

La cellule de solidarité a passé et reçu 16 000 appels

Un million d'euros d'aides ont été accordées aux commerces par le biais d'exonérations de charge. Une réserve citoyenne a été créée. Une plateforme d'E-commerce a été mise en ligne sur le site de la mairie. Une campagne de communication "acheter local à Noël" va bientôt débuter.

La ville d'Avignon a avancé la date de création de sa réserve citoyenne

le but est de venir en aide sans attendre aux associations confrontées au manque de bénévoles. Un manque plus criant encore dans le domaine de la solidarité très sollicité cette année. Cette réserve citoyenne municipale porte haut les valeurs d'entraide, de partage et de solidarité. Pour en faire partie de cette réserve citoyenne il faut avoir plus de 16 ans et bénéficier de l'accord parental si l'on est mineur et composer le 04 90 80 84 19.

Corbeille étudiante et panier solidaire

Une plateforme d'E-commerce en ligne sur le site de la mairie

Plus de 2000 commerces sont concernés par cette plateforme de vente en ligne, ce "click'n collect" spécifiquement avignonnais. Réalisée par une start’up d'agroparc elle avait été mise en place dès le premier confinement mais cette fois ci il y a une "réorientation ... Noël". Du 1 décembre au 4 janvier vous pourrez entendre sur cette antenne une campagne de promotion du commerce local pendant les fêtes "c'est Noël bienvenue chez nous ! Faites le choix de vos commerces de proximité"