Le plan national de lutte contre le GHB est très attendu à Tours

A l'heure de la réouverture des discothèques, le gouvernement choisit de dégainer son plan national de lutte contre le GHB. Surnommé "la drogue du violeur", cette poudre ou liquide incolore aux effets désinhibants et amnésiques que l'agresseur glisse dans le verre de sa victime pour abuser d'elle.

Un plan très attendu à Tours qui a été en septembre dernier l'une des premières villes étudiantes à constater une recrudescence de ces attaques au GHB. Alertes sur les réseaux sociaux, dépôts de plainte, les témoignages de victimes droguées à leur insu se sont en effet multipliés.

Permettre aux victimes de témoigner immédiatement auprès d'un policier ou d'un gendarme spécialement formé

Premier volet de ce plan de sensibilisation. De vastes affiches orange où l'on peut lire par exemple "Drogué(e) malgré toi" doivent être placardées dans tous les bars et discothèques. Des affiches munies d'un QR-Code. Une fois scanné, il permet d'accéder à un tchat gratuit et anonyme. Objectif, mettre en relation immédiate une victime présumée avec un policier et un gendarme et ce quelque soit l'heure et le jour.

C'est une grande avancée pour ne pas avoir de culpabilisation de la victime", Marie-Lou du collectif Stop harcèlement de rue

" Ce sont des policiers et gendarmes spécialement formés" salue Marie-Lou. Cette Tourangelle est la secrétaire générale de l'association Stop harcèlement de rue. "Cette campagne s'adresse aux victimes en leur disant "on les croit et on va les aider". Ça c'est aussi une grande avancée pour ne pas avoir de culpabilisation de la victime".

Rendre les prélèvements toxicologiques systématiques pour faciliter l'enquête

L'autre volet salué par le collectif harcèlement de rue, c'est la promesse de rendre systématique les prélèvements toxicologiques sur la victime présumée ( tests urinaires, sanguins, salivaires, dans les cheveux aussi ) pour retrouver des traces du GHB. Des prélèvements ADN sur ses vêtements doivent également devenir la norme pour augmenter les chances de confondre l'éventuel agresseur. Reste à savoir si ces promesses seront bien suivies d'effet.

J'ai eu un suivi psychologique parce que j'avais très peur de sortir la nuit. Même reprendre un verre d'alcool, c'est très compliqué", Amandine, droguée à son insu à Tours

Ce manque de preuve est le principal obstacle à la bonne avancée des enquêtes. " J'ai déposé plainte en septembre dernier, mais depuis, rien n'a avancé", déplore Amandine. Cette Tourangelle dit avoir été droguée à son insu dans un établissement de nuit à Tours. Si elle n'a pas été violée car ses amis l'ont récupérée à tant, elle n'en a pas moins subi un véritable traumatisme. " Je ne peux plus remettre les pieds dans une boîte de nuit. J'ai eu un suivi psychologique parce que j'avais très peur de sortir la nuit. Même reprendre un verre d'alcool, c'est très compliqué".

L'université de Tours et la municipalité avaient déjà lancé leur propre plan de prévention en décembre dernier. Avec notamment la distribution aux étudiants de 5 000 couvercles de verre réutilisables. Des protections qui ne sont toujours pas généralisées dans nos établissements de nuit, sauf lors des grandes soirées étudiantes.