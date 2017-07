Le plan Orsec montagne déclenché à la station de Super Besse pour un exercice

Une simulation d'accident ce mardi à la station de Super Besse. La préfecture du Puy de Dôme a organisé un exercice grandeur nature pour tester le plan Orsec Montagne, un plan de crise qui mobilise simultanément les pompiers, les gendarmes et les équipes du SAMU.

Environ 80 pompiers, gendarmes et équipes du Samu ont été mobilisés pour un exercice ce mardi à la station de Super Besse dans le Puy-de-Dôme. La préfecture a testé le plan Orsec (organisation de réponse de la sécurité civile) Montagne avec un scénario précis : le télésiège de la station tombe en panne. Au bout d'une demie-heure, l'appareil ne redémarre pas et il y a des blessés. Une tempête est également annoncée par Météo France. Tous les ingrédients sont réunis pour une situation catastrophe. Avec ces éléments, la direction de la station de Super Besse ne peut pas gérer seule et doit faire appel aux services de l'Etat, à la préfecture donc et aux différents services de secours prévus dans le plan Orsec.

Pierre, qui travaille à la station, joue un blessé qui est tombé du télésiège pour cet exercice © Radio France - Charlotte Jousserand

Sur le télésiège, d'après le scénario, une trentaine de personnes sont bloquées en l'air sauf Pierre, employé de la station, qui pour l'exercice joue un homme qui est tombé de son siège. Une fausse chute de dix mètres pour laquelle Pierre fait semblant d'être blessé. Il gémit pendant que les gendarmes lui prodiguent les premiers soins. Arrivent ensuite les équipes du SAMU qui viennent prendre le relais.

Deux hélicoptères au milieu du télésiège

Pompiers, gendarmes et équipes du SAMU sont coordonnées sur tout le périmètre d'intervention. Un périmètre d'un kilomètre et demie accidenté sur lequel ce trouvent les différentes victimes. Marie Quinty est médecin au SAMU de Clermont, elle s'est portée volontaire sur l'exercice : "Ce qui est difficile c'est d'avoir plusieurs blessés à gérer en même temps et il faut évacuer les patients, sentir ce qui est le plus urgent". Marie Quinty et son équipe sont appelés sur différents lieux grâce au talkie-walkie dont sont équipés tous les membres de secours : "Nous on ne voit que ce qui se passe devant nous, il faut quand même quelqu'un qui nous dise où il faut aller".

La coordination est gérée sur le terrain par un officier de gendarmerie qui prend ses ordres directement du poste de commandement installé un peu plus haut. là bas, chaque service est représenté pour coordonner les actions sur le terrain sous l'autorité de la sous-préfète d'Issoire, Christine Bonnard. Deux hélicoptères survolent la zone pour avoir une vue d'ensemble et pour déposer les sauveteurs sur les sièges où se trouvent encore des personnes coincées. Un exercice délicat au milieu des câbles du télésiège.

Un exercice sauvetage bouclé en moins de deux heures

Moins de deux heures après le début de l'exercice, toutes les personnes coincées sont redescendues. L'heure est au débriefing.

Un exercice réussi pour la sous-préfète d'Issoire qui a joué le jeu jusqu'au bout : "J'ai attendu qu'on m'appelle pour jouer l'exercice jusqu'au bout, donc il a fallu le temps de monter d'Issoire. Mais c'est vrai que tout le monde était sur place donc du coup ça s'est fait très très vite mais en situation réelle on aurait été moins rapide". L'objectif pour Christine Bonnard c'est surtout de voir "comment on associe sur cet exercice les moyens des pompiers, des gendarmes et la prise en charge des blessés et de leur évacuation".

La communication reste le principal élément travaillé durant cet exercice car selon le capitaine du Peloton de gendarmerie de Montagne, Frédéric Martinez, les gendarmes "s’entraînent régulièrement sur le téléportée, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire, après ce qui est important dans ce type d'exercice c'est surtout la coordination que l'on met en place".