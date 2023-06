Le Plan Ruralité manque d'ambition pour lutter contre les déserts médicaux selon Yannick Favennec (Horizons)

Membre du groupe Horizons, le parti d'Edouard Philippe, et allié d'Emmanuel Macron, à l'Assemblée nationale, le député de la Mayenne Yannick Favennec continue à faire entendre sa petite musique, loyal mais libre comme il le dit souvent. Et c'est notamment sur la désertification médicale que l'élu du Nord-Mayenne est le plus souvent critique.

ⓘ Publicité

Jeudi, Elisabeth Borne a détaillé son plan ruralité qui vise à combattre le sentiment de relégation et de recul des services publics qui domine dans certaines zones rurales et qui a entraîné une vague de votes pour le Rassemblement national lors des élections de 2022.

"Oui... mais"

Yannick Favennec salue ce plan de redynamisation des campagnes sauf sur un point : "il manque cruellement d’ambition pour lutter contre la désertification médicale" explique-t-il dans un communiqué, "les mesures d’Elisabeth Borne ne sont pas à la hauteur de la détresse de nos concitoyens".

Le député Horizons entend poursuivre le combat de la régulation de l'installation des médecins dans les territoires en souffrance. Un amendement en ce sens, présenté cette semaine lors des débats autour d'une proposition de loi sur l'accès aux soins, a été rejeté par l'Assemblée nationale.