Le Planning familial bientôt de retour en Dordogne ?

Depuis six mois maintenant, la Dordogne n'a plus de Planning familial. L'association a été dissoute, faute de bénévoles, après 53 ans d'existence. Mais un collectif d'une dizaine de femmes s'est lancé ces derniers mois pour remonter l'association. Elles tiennent un stand ce samedi à Périgueux.

0 800 08 11 11. Depuis six mois, c'est le seul moyen d'avoir accès au Planning familial quand on vit en Dordogne. Au bout du fil, la fédération régionale de Nouvelle-Aquitaine répond certes à toutes les questions de manière anonyme et gratuite. Mais le mouvement féministe et d'éducation populaire n'a plus de présence physique dans le département. L'association a été dissoute en septembre dernier, faute de bénévoles, signant la fin de 53 ans de militantisme et d'information en Dordogne sur les droits à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, et de lutte contre les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle.

Cette absence est très rapidement apparue intolérable à une dizaine de femmes, pour certaines déjà engagées dans le mouvement : elles forment désormais le Collectif pour la reconstruction d'un Planning familial en Dordogne, et se préparent pour rebâtir une structure associative viable. Elles souhaitent faire connaître leur projet au plus grand nombre, et seront présentes sur un stand, ce samedi de 9h à midi, sur la place de l'Ancien-Hôtel-de-ville de Périgueux.