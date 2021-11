Le centre du planning familial de la Dordogne avait fermé ses portes en juin 2020 faute d'avoir suffisamment de bénévoles pour faire tourner l'association. L'association s'est recréée et cherche des locaux pour accueillir les femmes au premier semestre de l'an prochain.

Le planning familial de la Dordogne va rouvrir un an et demi après sa fermeture

Le planning familial de la Dordogne va rouvrir. L'association, qui avait fermé son centre à Périgueux en juin 2020 et s'était dissoute faute de bénévoles, s'est recréée fin octobre en déposant ses statuts autour d'un noyau de volontaires. Elles cherchent désormais un local à Périgueux pour rouvrir une permanence et visent une ouverture au public pour "janvier 2022", selon Laëtitia Thelot, membre de la direction de l'association. Elle était l'invitée du 6-9 de France Bleu Périgord ce jeudi matin. Une dizaine de bénévoles sont pour l'instant installées en Dordogne, à Brantôme ou Excideuil par exemple.

L'association cherche un nouveau local

Créé en 1960 pour défendre le droit à l'avortement, le planning familial milite pour le droit à l'éducation à la sexualité, aide les femmes pour l'accès à la contraception, à l'avortement, à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations. 60% des personnes qui avaient visité le centre quand il était encore ouvert avaient moins de 24 ans.

En attendant l'ouverture de la permanence physique, les bénévoles sont joignables au 07.71.77.37.02, ou par mail à collectifrpf24@protonmail.com. Les volontaires qui voudraient devenir bénévoles peuvent les contacter.