Le Planning Familial de la Gironde à nouveau ciblé par un groupuscule d'extrême-droite

C'est par un tweet que le Planning Familial de la Gironde a révélé avoir été "attaqué à nouveau par l'extrême-droite". Une inscription en lettres rouges, anti-IVG, inscrite sur la façade de ses locaux à Bordeaux, revendiquée par "Action directe identitaire", découverte ce mercredi matin.

C'est la deuxième fois en deux semaines . Une nouvelle plainte a été déposée pour délit d'entrave à l'IVG. Des "attaques inadmissibles et choquantes" dénoncées par le Planning Familial de la Gironde, qui sont "la traduction d’une extrême droite de plus en plus implantée et décomplexée sur notre territoire, comme en témoigne le grand nombre d’élus locaux attachés au Rassemblement national. Elles sont aussi l’expression d’un conservatisme anti-choix, anti-IVG, anti-LGBT fort sur notre ville de Bordeaux".

Le Planning Familial de la Gironde appelle à un rassemblement de soutien le 1er mars à 17h30 devant ses locaux du 19 rue Eugène Le Roy à Bordeaux. "Si l'attaque est ciblée, la réponse doit être collective" écrit l'association.