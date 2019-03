Le Planning familial de Peyrelevade ouvre une bibliothèque féministe

Peyrelevade, France

Les livres sont soigneusement rangés sur des étagères par thème. La pièce est claire; il y a des tables et des chaises. Oui, nous sommes bien dans une bibliothèque. Mais celle-ci est unique en son genre en Limousin. Et rares sont ses semblables en France. C'est une bibliothèque féministe que le Planning familial de la Corrèze, sis à Peyrelevade, inaugure ce vendredi 8 mars, journée mondiale du droit des femmes.

Ce n'est pas du tout destiné qu'aux femmes" Mara, bénévole du Planning familial

Comme son nom l'indique, cette bibliothèque met à disposition, gratuitement, un fonds important d'ouvrage résolument féministe. Mais cela ne s'arrête pas là. "Oui on défend des valeurs, mais on avait envie que l'éventail soit un peu plus large" explique Amélie l'une des bénévoles de l'association. On trouve donc ainsi de nombreux ouvrages qui vont au delà du féminisme : sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur les oppressions .... Et du coup "Ce n'est pas du tout destiné qu'aux femmes" précise Mara, une autre bénévole. Les hommes et les enfants y trouveront donc aussi matière à réflexion avec des essais, revues, romans et bandes dessinées, donnant "une vision non sexiste de la société" précise Mara

Numérisation des livres

Pour le moment la bibliothèque féministe de Peyrelevade ne sera ouverte qu'une fois par mois les 1ers mercredis à partir du 3 avril, de 17 h à 20 h. Mais selon son succès les horaires seront étendus. La numérisation des ouvrages est également programmée pour mettre en service une système de prêt en ligne.