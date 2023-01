Le planning familial des Alpes-Maritimes demande des cours d'éducation sexuelle dès la primaire

Depuis ce 1er janvier 2023 , les jeunes de moins de 26 ans peuvent obtenir des préservatifs masculins gratuitement en allant en pharmacie. "C'est bien, mais ce n'est pas suffisant" abonde Claire Moracchini, conseillère au planning familial dans les Alpes-Maritimes : "Nous souhaitons que l'ensemble des moyens de contraception soient gratuits pour tout le monde. L'anneau vaginal ou le patch ne sont pas pris en charge à 100%."

ⓘ Publicité

À lire aussi Le Planning familial salue la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans

Des cours d'éducation sexuelle dès la primaire

Pour aller plus loin et que ces mesures soient pertinentes, Claire Moracchini souhaite une bonne application de la loi de 2001 : "De la primaire jusqu'à la terminale, il faut appliquer les trois séances par an et par niveau de classe. [...] En primaire par exemple, on apprend le rapport à l'autre et à soi, l'égalité entre filles et garçons. Au collège, dans les classes de troisième, il y a déjà des jeunes qui sont sexuellement actifs. 17 ans, c'est une moyenne. "