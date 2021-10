Le Planning familial ouvre une antenne à Tulle, la deuxième en Corrèze

Le Planning familial s'installe à Tulle. L'association propose un lieu d'écoute et d'information pour tous sur les questions de la famille, de la vie affective et de la sexualité.

Cela faisait plus d'un an que l'association cherchait un local. C'est finalement en plein centre-ville que le Planning familial a ouvert à Tulle. C'est la deuxième implantation de l'association du Planning familial en Corrèze après celle de Peyrelevade. A ne pas confondre avec le CPEF, le Centre de Planification et d'Éducation Familiale, connu surtout pour prescrire la pilule même aux mineures.

Pas d'accueil médical

C'est d'ailleurs le mouvement français du Planning familial qui a fait en sorte qu'il existe un CPEF dans chaque département. En Corrèze il est à l'hôpital de Tulle. "Le Planning familial c'est une association féministe militante" précise Violaine, l'une des bénévoles. Elle ne dispose pas d'accueil médical et ne peut donc pas délivrer de contraception à une femme. "Par contre on va lui expliquer comment ça fonctionne, lui dire ce qu'elle peut faire en cas d'oubli. On peut lui présenter aussi les autres modes de contraception" explique Jeannie, salariée de l'association. On peut aussi y obtenir des tests de grossesse, des préservatifs.

Toute personne peut venir pour bénéficier d'une écoute, d'un accompagnement, de conseils"

Un lieu sans tabou et sans jugement où l'on peut venir parler de sa vie affective, relationnelle et sexuelle. "La force du Planning c'est en même temps de disposer d'informations fiables, médicales, un peu techniques, de lier ces questions-là au sexisme en général" souligne Jeannie. L'association va intervenir également dans des établissements scolaires.

Planning familial de Tulle, 2 avenue Charles de Gaulle, ouvert tous les mercredis de 14h à 18h. Renseignements au 07.69.46.85.18