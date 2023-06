Le Planning familial radie son association à Saint-Étienne sur fond de soupçons de violences sexuelles

Les faits remontent à début novembre lors du congres du Planning familial au centre des congres cours Fauriel à Saint-Étienne. Une salariée de l'association de la Loire aurait agressé sexuellement une autre salariée, venue d'un autre département. Une plainte est déposée. Une enquête est en cours.

ⓘ Publicité

Mais ce que reproche le Planning familial national à son antenne ligérienne c'est que, selon lui, "aucune action n'aurait été engagée", aucune enquête interne, encore moins de licenciement ou de mise à pied de la suspecte. Alors que, de son côté, Paris a commandé une enquête à un organisme indépendant qui aurait "considéré les faits comme avérés".

Pour la direction nationale du Planning familial, le mouvement, féministe, et qui se veut "un acteur majeur de la lutte contre les violences sexuelles", doit être "exemplaire" pour "assurer la sécurité des personnes accueillies ainsi que de ses salariées". Elle a donc voté, début avril, la radiation de l'antenne du planning familial dans la Loire. Décision devenue définitive le 11 mai, puisque l'association départementale n'a pas fait appel.

Au dessus du local de la rue Polignais dans le quartier Tarentaize, désormais, la pancarte a été changée. Le nom "Planning familial 42" a été remplacé par une inscription plus sobre "centre de planification familial". Devant, quelques salariées prennent le soleil en buvant un café. Elles refusent de parler de la situation et reconnaissent tout juste qu'elles ne savent pas combien de temps encore l'association pourra rester ouverte et accueillir le public.

Avec la radiation, la dissolution de l'association départementale semble inéluctable. Une autre structure peut être créée bien sur, mais sans le nom, sans le réseau du mouvement national et peut-être sans les subventions des collectivités locales.

De son côté, la direction nationale du Planning veut recréer une association à Saint-Étienne, sur de nouvelles bases. Ces dernières années entre 16 et 17000 femmes étaient accueillies tous les ans par le planning familial de SaintÉtienne.