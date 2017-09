Le Planning Familial de Vaucluse souffle ses 50 bougies

Ce n'est pas une, ni deux, mais cinquante bougies que souffle le Planning Familial de Vaucluse. Pour l'occasion, les bénévoles, les salariés et celles et ceux qui ont fait que l'aventure dure un demi-siècle étaient présentes.

Paloma, Nara ou Coline, elles ont 80, 40 et 23 ans et elles font partie du Planning Familial de Vaucluse.

Paloma est un peu la star. Depuis 26 ans elle traîne dans les bureaux de l'association. Une seconde famille. Là-bas, depuis toutes ces années, elle aide, conseil et surtout écoute . Peu importe l'origine, la classe sociale ou même l'âge Paloma veut toujours trouver "la bonne" solution : « J'ai même accompagnée des jeunes filles pour un avortement, si c'est le choix, je le respect». Ecoutez le témoignage de cette retraitée.

Paloma dans les bras d'une autre membre du Planning © Radio France - Nina Valette

Aujourd'hui Nara est la vice-présidente de l'association. Une femme de caractère qui n'est pas là par hasard. Plus jeune Nara a frappée à la porte du planning. A 18 ans cette jeune fille voulait mettre fin à sa grossesse. Mais à l'époque, la loi n'est pas aussi souple qu'aujourd'hui. Les voyages à l'étranger étaient alors fréquents. Aujourd'hui Nara veut aider le plus longtemps possible les jeunes filles en détresse « Et si je suis là pour fêter les 60 ans puis les 70 ans, c'est parfait » plaisante Nara.

Les membres du Planning Familial étaient nombreux pour cet anniversaire © Radio France - Nina Valette

Coline est la plus jeune du groupe, seulement 23 ans. Elle a d'abord fait un service civique avant de passer en CDD. Elle souhaite désormais compléter sa formation pour intégrer le Planning Familial de façon définitive. Elle aussi témoigne pour ce 50eme anniversaire.