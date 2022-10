Carburants : "Le plein de mon ambulance me dure une journée"

Pour comprendre à quel point la pénurie de carburant affecte l'activité des ambulanciers, il suffit de leur poser cette question : combien de jour tiennent-ils, habituellement, avec un plein ? Imad Moudjaoui, le président de la Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) du Gard répond du tac-au-tac : "Une journée." En clair, la profession doit souvent repasser à la pompe pour pouvoir travailler. Ce qui est est très problématique à l'heure où de moins en moins de stations-service ont du carburant et que les files de voitures s'allongent de plus en plus à l'entrée.

Pour éviter d'avoir à patienter des heures, mais aussi pour économiser le carburant qu'ils leur reste dans leur réservoir, de nombreux ambulanciers préfèrent reporter des missions, assure Imad Moudjaoui : "Pour les consultations diabète, par exemple, selon l'importance du rendez-vous et l'état du patient, des confrères décalent", explique l'intéressé ce mardi matin sur France Bleu Gard Lozère.

Il aimerait que la préfecture réquisitionne des stations-essence pour la profession.

