Le plus beau but de L1 cette année est niçois: signé Brahimi de l'OGCNice

Le public de L1 a choisit et c'est le but de Billal Brahimi qui a été élu le plus beau de la saison 2022/2023. Ce but a été inscrit le 10 février face à l’AC Ajaccio (3-0), à l’Allianz Riviera, lors de la 23ème journée. "Cinq jours après la merveille que « Bilou » signa au Vélodrome, il entra en jeu devant l’ACA, avec du feu dans les jambes, et s’offrit un doublé de toute beauté. Son deuxième but de la soirée - une frappe monumentale déclenchée à l’angle de la surface" écrit le site internet du club qui forcément est heureux de ce choix. Le public de L1 l'a plébiscité à 33% des votes devant ceux d’Alexis Sanchez (18%) et Benjamin Bourigeaud (16%).

