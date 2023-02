"Le plus dur est devant nous" : les Berrichons de plus en plus en galère financière

Gaz, électricité, cantines scolaires, essence, produits alimentaires : tout augmente ou presque. Le pouvoir d'achat s'effrite, semaine après semaine, mois après mois. Les demandes d'aide explosent dans les communes : 20% de plus au centre communal d'action sociale de Bourges, +25% pour celui d'Issoudun . Une situation délicate à gérer pour les élus locaux. "Les gens reçoivent les factures d'énergie, de la cantine, et ils viennent frapper à la porte des mairies pour qu'on les aide. Sauf que les mairies ne vont pas pouvoir aider tout le monde, même si elles le voulaient", alerte Philippe Moisson, président de l'association des maires dans le Cher, invité de France Bleu Berry ce lundi.

Il en appelle au gouvernement. "L'Etat baisse les recettes des collectivités et nos dépenses augmentent dans le même temps. Dans le Cher, certaines communes ont des factures multipliées par deux ou presque trois. On ne peut pas tout demander aux collectivités locales", prévient Philippe Moisson.

"Le plus dur est devant nous", Philippe Moisson

Les fins de mois difficiles à boucler, c'est une cause des tensions sociales de plus en plus vives. "Dans le Cher, les élus sont à portée d'agressions physiques, il y en a eu trois sur le dernier trimestre 2022. Les gens ne comprennent pas que le maire ne soit pas en capacité de les aider financièrement", s'inquiète Philippe Moisson. "Les chiffres de la préfecture me sidèrent. Au niveau des élus locaux, dans le Cher, de 2014 à 2020, on était à 233 démissions. Et de 2020 à 2022, on est à 328 démissions", conclut-il.