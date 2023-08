Le plus grand bidonville de l'agglomération bordelaise bientôt évacué

Sur cette friche de près de quatre hectares, entourée d'arbres, s'entassent des abris de fortune, des carcasses de voitures et des déchets brûlés. Le bidonville de Villenave-d'Ornon, installé illégalement depuis septembre 2022 dans le chemin de la Caminasse, est sur le point d'être démantelé. Les 70 Roms qui vivent ici ont jusqu'au jeudi 17 août pour partir, avant l'intervention des forces de l'ordre qui détruiront le camp.

"On est prévenu, c'est bien. On peut faire nos affaires et prendre le strict nécessaire pour partir" lâche un des habitants, habitué aux expulsions. Pour justifier ce démantèlement, "la résorption du bidonville" selon les termes officiels, la préfecture de la Gironde met en avant le risque d'inondation du site, notamment à l'automne.

Léonard Velicu, président de l'association "Eurrom", en charge de la médiation, avance un autre argument : "En avril ici, ils étaient 2000 et avec le début des vendanges, beaucoup vont revenir. [...] En Roumanie, ils sont payés 20 euros la journée, ici ça peut monter à 90 euros." Selon les autorités, la population maximale du camp a été de 850 personnes dans le courant du printemps, mais aujourd'hui, la plupart sont déjà partis.

La création d'une ferme urbaine à la place

Le maire de Villenave-d'Ornon, Michel Poignonec, souhaite récupérer ce terrain, après des mois d'occupation illégale, pour installer une ferme urbaine en lieu et place du bidonville. "De toute façon, on ne peut pas laisser ces gens vivre dans une situation aussi dégradée de manière durable. Sans parler des risques inondations. [...] Enedis nous a déjà alertés sur l'utilisation illégale d'un transformateur."

"Partir, mais pour aller où ?" déplore Léonard Velicu. "Depuis 2007, il y a eu Thiers-Benauge, Cenon, Floirac, Bègles, Mérignac... D'ici à la semaine prochaine, ils trouveront un autre terrain dans les alentours de Bordeaux. L'histoire se répète sans cesse."