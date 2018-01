Le nouveau corps de pompiers volontaires communal du Grand Reims a été inauguré ce week-end à Villers-Marmery dans la Marne. C'est le plus grand de France. Au total, ce sont 410 femmes et hommes qui interviennent dans les 143 communes de la Communauté urbaine du Grand Reims.

Marne, France

Dans le Grand Reims, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent désormais intervenir dans plus de communes. Ce week-end, à Villers-Marmery, ce nouveau corps a été inauguré. Il compte 410 personnes, des hommes et des femmes, chapeautées par le Capitaine Hubert Dégremont.

La création de ce nouveau corps, qui est désormais le plus grand corps communal de sapeurs-pompiers de France, met toutes les communes du Grand Reims sur le même pieds d'égalité en matière d'accès aux secours. Même les communes qui ne disposent pas aujourd'hui de caserne de pompiers pourront bénéficier de leurs interventions comme les autres.

en savoir plus Capitaine Hubert Degremont, chef de corps des sapeurs pompiers volontaires du Grand Reims

Dans la Marne, parmis les 40 centres de première intervention (CPI), il y a par exemple le centre opérationnel de Muizon. Les pompiers volontaires pouvaient jusqu'ici intervenir pour 4 communes à condition qu'il n'y ait pas d'interventions très urgentes. Et grâce à un nouveau plan de déploiement mis en place depuis le 1er janvier 2018, ce chiffre passe à 12 communes. Un élargissement très clair de la zone d'intervention pour ces 410 pompiers.

Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le Grand Reims, 88 municipalités ne disposent pas de caserne de pompiers. Alors la création de ce nouveau corps va changer les choses.

Etre pompier volontaire en 2018

Dans les années 2000, en France, il y avait 30.000 pompiers volontaires mais ce chiffre a considérablement baissé. En 2015, ils n'étaient plus que 13.000. D'après le capitaine Hubert Dégremont "ce qui est difficile aujourd'hui ce n'est pas de recruter de jeunes volontaires, c'est surtout de faire en sorte qu'ils restent plusieurs années avec nous".

Le chef de corps communal des sapeurs-pompiers volontaires de la Marne, qui comptabilise 39 ans de carrière, explique aussi que la formation des jeunes pompiers est essentielle. "Le plus important aujourd'hui, c'est de former nos jeunes au secourisme et pas uniquement à la lutte contre les incendies". C'est aussi une ambition du Grand Reims dans les années à venir : améliorer encore son travail de formation auprès de ces sapeurs volontaires dans le département.