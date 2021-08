Le plus grand ferry de la Manche baptisé à Calais

Le "Côte d'Opale", le plus grand ferry de la Manche vient d'être baptisé à Calais. Il appartient à la compagnie Danoise DFDS et remplace le "Calais Seaways".

Le nouveau navire de la compagnie de ferry Danoise DFDS mesure 214,5 mètres et a été construit en Chine. Le bateau remplacera le "Calais Seaways" et fera cinq allers-retours tous les jours entre Calais et Douvres.

L'équipage est 100 % français et compte 60 personnes à bord. Le "Côte d'Opale" mesure 215 mètres de long, soit 50 mètres de plus que le bateau qu'il remplace. Il pourra transporter 1000 personnes et environ 140 poids lourds et 250 voitures, soit deux fois plus que le "Calais Seaways".

Le "Calais Seaways" avait besoin d'être remplacé

Après trente années sur l'océan, le "Calais Seaways" commençait à fatiguer. L'entreprise DFDS a donc investi entre 125 et 150 millions d'euros dans la construction du "Côte d'Opale". Avec l'arrivée de ce bateau flambant neuf, la compagnie espère un retour de l'activité transmanche. D'après le directeur général de DFDS, Torben Carlsen, l'entreprise a beaucoup souffert de l'épidémie : " Les passagers ont eu beaucoup de difficulté à voyager entre la France et l'Angleterre. Heureusement, nous avons une activité basée à 85% sur le fret. Nous espérions un retours des passagers sur nos ferry mais le variant Delta a ruiné nos espoirs".

Le "Cote d'Opale" a été baptisé par Peggy Bouchet, première femme à avoir traversé l'océan Atlantique à la rame.