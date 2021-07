Le plus grand Musée du Cinéma d'Europe bientôt à Cannes

"Vive le cinéma" lançait en son temps Quentin Tarantino, président du Festival de Cannes. Et c'est précisément ce que veut crier la ville qui construira dans les prochaines semaines un Musée International du Festival et du Cinéma. Le bâtiment doit sortir de terre d'ici 2028 annonçaient ce jeudi matin le maire de Cannes David Lisnard. Le bâtiment fera plus de 3.000 mètres carrés et sera implanté boulevard Raymond Picaud entre la Bocca et le Suquet.

Un bâtiment ludique pour les enfants

La municipalité a choisi un partenaire pour l’épauler. Et ce sera Universcience, qui chapeaute, à Paris, le Palais de la découverte ainsi que la Cité des sciences et de l’industrie. Il aura pour mission de construire un pole de 600 mètres carrés à destination des enfants.

"Il y aura une salle de cinéma adaptée pour les trois ans. Avec une lumière moins forte, du son moins fort, des poufs à la place de fauteuils rouges pour leur permettre de se lever de s'allonger. Une salle pensée pour leur faire aimer le septième art" Sophie Lecuyer - Universciences

Un espace "muséographique" qui reprendra toutes les pièces les plus historiques du cinéma

L'autre grand pole sera donc la partie musée avec sur plus de 2.500 mètres carrés, des trésors de la cinémathèque française. Des costumes, des scénarios, des décors de films allant de ceux avec De Funès aux derniers Jacques Audiard.

"Ces objets dorment dans des entrepots, et nous en avons des milliers à montrer" Costa Gavras - cinéaste

Un grand auditorium de 650 places

Un espace sera dédié à la musique de films. Le grand auditorium de 650 places dans lequel l’orchestre philharmonique de Cannes se produira régulièrement. Pour revisiter les grands sucés de la musique au cinéma.

Des expositions temporaires internationales

Il y aura aussi un espace de 1000 mètres carrés dédiés aux expositions temporaires. Des expositions cinéma internationales pourront ainsi être accueillies à Cannes. Comme celle sur Pixar, Star Wars ou Harry Potter.

Le musée du Cinéma de Cannes espère 400.000 visiteurs par an. Et il devrait coûter entre 150 et 200 millions d'euros.