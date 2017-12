Qui n'a pas déjà revendu un cadeau de noël? Selon une étude Opinionway, deux Francais sur trois sont prêts à revendre leurs cadeaux. Vous pouvez mettre le cadeau en vente sur des sites ou alors le déposer dans un dépôt-vente. Le plus gros de la région se trouve à Emerainville (Seine-et-Marne).

Bijoux, objets déco, petit électroménager... voici ce qu'on ramène le plus dans ce dépôt-vente géant, Troc.com, leader européen du marché d'occasion. Ici on peut se débarrasser de tout, toute l'année, mais après Noël, on fait surtout de la place aux cadeaux de noël qui n'ont pas convaincu ou qui font doublon.

Dépôt-vente © Radio France - Mélodie Pépin

"95% des dépôts cette semaine sont des cadeaux de noël", estime Gabrielle, la gérante du dépôt. Jean-Claude connait bien ce dépôt mais c'est la première fois qu'il décide d'apporter un cadeau de noël : "Ce pas mon syle", dit-il, en sortant d'un gros carton... une coupe à fruit. "Encore si elle avait été en cristal.... mais elle est en verre et fleurie ! Je suis un homme seul..." Jean-Claude n'en tirera pas un gros chèque, estimée à 10 euros, mais il a franchi le pas cette année, après avoir vu que beaucoup de Français revendaient des cadeaux sans complexes. "C'est vrai que c'est moins tabou qu'avant", abonde la gérante, "c'est devenu une habitude".

"Souvent ce sont des déçus du bon coin"

Depuis ces dernières années, la tendance se confirme dans le dépôt qui ne souffre pas de la concurrence internet. "Souvent ce sont des déçus du bon coin", explique la gérante ce que confirme Jean-Claude. "J'ai déjà fait l'expérience du Bon Coin, mais ça n'a pas marché. Il faut répondre aux appels, les gens disent qu'ils vont venir et ne viennent pas... puis ici j'ai confiance, je peux faire un tour, et je trouve toujours quelque chose", explique-t-il. Et après avoir déambulé dans le dépôt-vente, Jean-Claude a trouvé : une fourmi robot, qu'il a prévue d'offrir à une petite fille.

Pour calculer les prix des objets déposés après Noël, souvent neufs, Gabrielle recherche le prix initial, et déduit entre 35 et 45% de commission. Le client qui a déposé son cadeau ne sera payé que si l'objet est vendu.

Si la revente des cadeaux de noël a commencé dès le lendemain, et se poursuit toute la semaine après Noël, la gérante s'attend à un pic surtout avant les soldes, "les gens vont se réveiller pour avoir un peu d'argent".