Guerre en Ukraine : "Le plus important, c'est de cesser cette guerre" témoigne Denys Salov, installé à Bayonne

Il se sent impuissant face à l'effroyable réalité qui touche ses proches dans son pays. C'est pour cela qu'il a organisé un rassemblement dimanche devant la mairie de Bayonne, illuminée en bleu et jaune depuis vendredi. Denys Salov, jeune ukrainien de 23 ans, est arrivé il y a un an et demi au Pays Basque pour son travail. Ingénieur en agriculture, il s'est installé à Bayonne. Son frère poursuit des études de chimie à Montpellier mais la majorité de sa famille est toujours en Ukraine. Ses parents, ses grands-parents résident à Zolotonocha, petite ville située dans la région de Tcherkassy, dans le centre du pays en guerre depuis l'offensive militaire lancé par la Russie jeudi 24 février.

Inquiétudes

"Cela fait cinq jours et cinq nuits que mes parents ne dorment pas, ou presque pas" raconte Denys Salov. "Parce que chaque nuit, il y a des alertes, des bombardements et ils sont obligés de se cacher dans un abri." Pour l'instant, ils sont en sécurité ce qui n'est pas le cas pour son cousin : "il s'est engagé dans la défense territoriale au nord de l'Ukraine. Il est en train de se battre pour notre pays, notre peuple." Mais depuis ce mardi matin, son cousin ne lui a pas donné signe de vie : "je lui ai envoyé un message, je n'ai pas reçu de nouvelles. Je m'inquiète."

Les Ukrainiens sont très soudés, prêts à défendre notre pays

Au sixième jour de l'invasion russe, l'étau se resserre autour de Kiev, la capitale. "L'armée ukrainienne est très motivée et très déterminée. Les gens sont très soudés et il y a beaucoup d'entraide" assure Denys Salov. "Je pense que même si l'armée russe est une des plus grandes du monde, l'armée ukrainienne va gagner, l'Ukraine va gagner." Mais pour cela, ils ont besoin d'aide selon le jeune ingénieur : "Le plus important, c'est d'arrêter cette guerre, c'est le cessez-le-feu. Mais les moyens que l'Union européenne est en train de fournir à l'Ukraine, c'est très, très important pour nous, pour notre armée."

Solidarité

La solidarité s'organise au Pays Basque pour venir en aide aux Ukrainiens. Un premier convoi de matériel, parti de Bayonne dimanche, est arrivé à la frontière avec la Pologne ce lundi soir. Une deuxième collecte est déjà en cours pour un départ prévu samedi. "Ils ont besoin d'aliments et de médicaments aussi. Il faut également fournir des sacs de couchage, des tentes pour les gens qui ont quitté le pays." Près de 520.000 ukrainiens ont fui les bombardements depuis jeudi pour tenter de trouver refuge dans un pays frontalier, selon le dernier rapport de l'ONU publié lundi soir.