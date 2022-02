Le cordonnier de Gradignan prend sa retraite et a trouvé un remplaçant

C'est avec un grand sourire que Jean-Paul Roubin accueille pour une dernière fois ses fidèles clients. Après 43 ans entre les murs de son atelier de la zone commerciale de Laurenzanne, il prend enfin sa retraite. Le doyen des cordonniers de la métropole bordelaise laisse sa place à Cristian Catalan. Cela faisait quatre ans que l'homme de 73 ans cherchait un repreneur mais sans succès. Pour faciliter la reprise et maintenir l'activité, la ville de Gradignan, avec l'aide de Bordeaux Métropole, a racheté le local et l'a mis en location. Jean-Paul Roubin a également fait don de ses machines et matériels à son repreneur.

"Un homme vaillant"

Jean-Paul Roubin décrit Cristian Catalan comme "un homme vaillant, mais qui n'a pas eu beaucoup eu de chance". Le cordonnier de 43 ans, à l'origine propriétaire de son propre atelier dans le quartier de Fondaudège, avait du mettre la clef sous la porte. Il s'était depuis remis au service d'autres cordonniers. Il reprend désormais l'affaire de Jean-Paul Roubin, et de sa femme Chantal, qui n'est jamais très loin.

Jean-Paul Roubin en a vu du monde, "au moins trois générations" dit-il avec fierté. "Encore ce matin, une cliente que j'avais connue lorsque j'étais apprenti à Bègles et que j'avais 16 ans, est venue au magasin. Elle est aujourd'hui âgée de 70 ans comme moi. On ne s'était pas revu depuis" raconte le cordonnier.

Un passionné de cordonnerie

S'il avait pu, Jean-Paul Roubin ne se serait pas arrêté là. C'est la fatigue, l'âge et surtout ses douleurs aux jambes, conséquences de la polio qu'il a attrapée enfant, qui ont eu raison de lui. Sa démarche claudicante et ses pauses pour s'asseoir en sont la preuve. Malgré tout, il continue d'œuvrer une dernière fois pour ses clients, à polir, limer et sublimer les chaussures qu'on lui apporte. Il le dit lui-même, ce qui va le plus lui manquer, ce sont "les chaussures".

La carrière de Jean-Paul Roubin ne s'arrête pas là. Il souhaite apprendre son métier à d'autres, plus particulièrement à des enfants handicapés. Il lance un appel : "S'il y a une structure qui veut bien de moi..."