Le PNR de la Brenne lance une opération de collecte de matériaux et de fabrication de masques

Dans la perspective d'un déconfinement à venir, le Parc Naturel Régional de la Brenne veut lancer une vaste opération de fabrication de masques. Avant cela, il recherche des matériaux et des bonnes volontés, autrement dit des couturières et couturiers.

" Il faudra accompagner, la sortie du confinement d'une utilisation très large des masques par la population " : ces propos, ce sont ceux du président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Un peu partout dans le pays, des ateliers ont vu le jour pour fabriquer des masques alternatifs. Le Parc naturel régional de la Brenne veut prendre toute sa place dans ce dispositif de solidarité et lance une opération de collecte de matériaux et de fabrication de masques sur son territoire. Pour ce faire, un appel est lancé aux habitants qui possèdent tissus, fil, géotextiles et aux couturières locales et expérimentées pour transformer ces matériaux en masques et sur-blouses, dont les professionnels de santé et d'aide à la personne ont également besoin pour asssurer leurs missions.

Deux opérations sont donc lancées en parallèle : une collecte de matériaux et un recensement des ateliers de confection et des couturières expérimentées équipées à leur domicile.

Pour répondre à ces demandes, le Parc recherche dès aujourd’hui ces produits :

Blouses tissus ou intissées (manches longues et longueur mi-cuisse si possible)

Non-tissé polypropylène, utilisé par exemple pour les voiles d'hivernage de pépinières et jardineries, géotextile, etc.,

Tissus (ou draps neufs) type toile coton, popeline de coton, percale et viscose

Elastiques de couture de tous types : plats, ronds, standards ou type accessoires bretelles

Biais, galons

Fil de couture

Pour transformer tous ces matériaux en masques et blouses, le Parc recherche des ateliers de confection et couturières expérimentées volontaires (dans les conditions de sécurité sanitaire préconisées par le gouvernement). Si vous disposez de ce type de produits (même en petite quantité), si vous êtes couturier/couturière expérimentée et équipé(e) d’une machine à coudre, une seule adresse pour contacter la cistude masquée au plus vite : Lacistudemasquee36@gmail.com

C'est le Parc naturel régional de la Brenne qui assurera la récupération des matériaux et qui coordonnera la confection et la distribution.