Le podcast Radio Velpo, créé par Suzanne, 8 ans, cartonne à Tours et bien au-delà

A l'occasion du centenaire de la radio, France Bleu Touraine est partie à la rencontre de Suzanne, 8 ans, qui a lancé sa propre radio à Tours lors du premier confinement. Plus d'un an après, Radio Velpo en est à son 70ème épisode et vient de remporter un prix jeunesse.

Radio Velpo a récemment fêté sa première année d'existence et pourrait continuer encore quelques temps, à en croire son succès. Ce podcast collaboratif qui porte le nom du quartier Velpeau de Tours, fait "PAR et POUR les enfants", a été lancé en mars 2020 lors du premier confinement. "Mon papa et moi on trouvait que les enfants n'avaient pas souvent, même pratiquement jamais la parole" explique Suzanne, la créatrice de Radio Velpo, âgée de 8 ans. "Du coup on a voulu faire une radio, et puis vu que je ne pouvais pas voir mes amis pendant le confinement, on s'est dit que c'était un bon moyen de communiquer ensemble."

"On a fait ça un peu comme un blague" confesse Jean, son père, qui se transforme en technicien pour le mixage. "Et après ça a largement dépassé le quartier, on a déjà plus de 200 enfants qui ont participé à Radio Velpo aujourd'hui. On peut recevoir un morceau de piano qui vient du nord de la France comme une blague qui vient de Montpellier." Radio Velpo a même des auditeurs en dehors de la France puisque le podcast a déjà été téléchargé dans une centaine de pays différents.

Invitation lancée à Emmanuel Macron

Reportages, blagues, musique... le format du podcast, long d'une vingtaine de minutes, est libre. Les sujets très diverses (art, sciences, politique...). Mais à chaque épisode son invité, et quels invités ! Le dessinateur Philippe Geluck, l'autrice Camille Jourdy, Bartabas, Philippe Manoeuvre, le maire de Tours Emmanuel Denis ou encore l'ancien chef de l'Etat François Hollande. Ce qui donne une idée à Suzanne... à savoir questionner Emmanuel Macron sur la place de l'enfant dans la société française. "Oui mais à condition que ce soit moi qui fixe les règles" assure la fondatrice de Radio Velpo. L'invitation est lancée !