Le podologue de l’OM joue les pères Noël pour les soignants

Pour améliorer le quotidien des blouses blanches, au front depuis bientôt un an contre la pandémie de Covid-19, Jean-Luc Guer a décidé de leur offrir des chaussures de sport-santé Wizwedge. Une marque 100% locale qu'il dirige.

Ces chaussures de sport 100% locales et innovantes permettent notamment de réduire les vibrations dans les muscles (image d'illustration).

Ce sont eux qui méritent sans doute les plus beaux cadeaux de Noël cette année : nos soignants. Ça va bientôt faire un an qu’ils sont au front contre cette satanée pandémie de coronavirus. Alors, pour leur apporter un peu de réconfort, certains entrepreneurs de Provence ont décidé de jouer les papas Noël pour les gâter. C’est le cas de Jean-Luc Guer, connu pour être depuis plus d’une dizaine d’années le podologue de l’OM. Mais c’est plutôt en sa qualité de PDG de Wizwedge qu’il a décidé de faire un cadeau aux blouses blanches.

Pour 100 paires vendues, 10 offertes aux soignants

Il veut en effet offrir aux soignants des services de réanimation et de pneumologie une paire de chaussures de sport de sa marque 100% locale qui veut concurrencer les plus grandes. Pour inciter nos blouses blanches à se défouler ? Entre autres. "Nous avons des modèles blancs qui pourraient parfaitement leur convenir pour le travail, car ils font beaucoup de kilomètres. Et nous, nous nous sommes fondés sur la recherche médicale pour concevoir ces baskets."

Cette nouvelle collection de baskets innovantes Wizwedge, qui réduit les vibrations pour les muscles, n'est cela dit pas encore disponible en magasin. Pour ce faire, "Nous lançons, explique Jean-Luc Guer, un financement participatif sur le site KissKissBankBank pour que ceux qui sont intéressés puissent précommander leur paire de chaussures. Quand nous aurons plus de 1.000 commandes, nous pourrons lancer la production. Et pour 100 paires vendues, nous en offrirons 10 aux soignants."

La comédienne Muriel Robin, et plusieurs autres personnalités, se sont engagées pour soutenir Wizwedge et sa démarche de financement participatif :