Le poème de Malo, 10 ans, sera affiché dans le métro parisien tout l'été

Si vous passez par Paris cet été, n'hésitez pas à lever la tête dans le métro. Vous lirez surement un poète made in Hérault. Le jeune Malo a en effet remporté le Grand prix de la poésie de la RATP 2021 dans la catégorie "Enfants". Son poème intitulé "De peur" sera affiché dans les rame du réseau jusqu'à fin août. Une consécration pour le collégien de 10 ans qui habite Saint-Gély-du-Fesc.

"Quand maman m'a dit que j'étais dans les 10 lauréats c'était trop bien. Je ne visais même pas le top 100", raconte Malo avec modestie. Derrière ses lunettes, un brin timide et le sourire facile, le collégien admet aimer lire et écrire "plus les chansons et les histoires". Tout est parti d'un travail à réaliser autour de la poète Khoury-Ghata : "il fallait commencer tous les vers par "de peur", donc j'ai commencé au collège en trente minutes pour le premier vers mais j'ai mis un peu de temps".

"Je suis très heureux", confie Malo Copier

Une participation au concours contre son gré

Fier d'avoir remporté le prix de la poésie, Malo reconnait qu'il n'est pas à l'origine de sa candidature au concours. "C'est ma maman qui a déposé mon dossier contre mon gré. Mais elle a bien fait, je lui en suis reconnaissant", complimente le poète en herbe. Une belle déclaration sous le regard de Melody : "je voulais lui montrer que son poème était beau et pas seulement avec mon regard de mère".

Malo et sa famille partiront sur Paris cet été pour tenter de lire les six vers de son poème sur l'une des nombreuses lignes du métro.

Le poème "De peur" de Malo - RATP