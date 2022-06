Le Poët-Laval : la Ministre des Sports inaugure un centre de vacances de l'association "Sport dans la ville"

Un centre de vacances et formation a été inauguré au Poët-Laval. C'est l'association "Sport dans la ville" qui est à l'origine de ce projet. Le but ? Permettre aux jeunes de quartiers populaires de partir en vacances.

Au Poët-Laval, l'association "Sport dans la ville" va permettre aux jeunes de quartiers populaires de la France entière de partir en vacances. L'association a signé un bail de 30 ans avec la ville de Rillieux-la-Pape, propriétaire du lieu. Un an de travaux et un bâtiment refait à neuf plus tard, le centre a été inauguré ce vendredi en présence de la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra.

1 000 à 1 200 jeunes par an

Le centre de "La Chabotte" possède 120 couchages et va accueillir dès cet été 350 jeunes. Il sera ouvert de mars à novembre, jusqu'à 1 200 jeunes pourront s'y rendre chaque année. La volonté est de permettre à tous de partir en vacances. Mais le domaine sera également ouvert aux entreprises souhaitant faire des séminaires, aux écoles pour des voyages scolaires ou même à des particuliers pour passer un week-end.

"Ça fait 20 ans qu'on rêve d'offrir un lieu de vacances aux jeunes" s'exclame Philippe Oddou, Directeur Général de l'association "Sport dans la ville". "C'est un lieu qui va être transformant pour des générations de jeunes. La nature est à couper le souffle, ce sont des jeunes qui ne partent pas en vacances. Les vacances, c'est un moment où on se ressource, où on grandit." Aujourd'hui, 3 millions de jeunes ne partent pas en vacances. Le projet a tout de même un coup, 7 millions d'euros. 30% ont été financés par l'État (à hauteur de un million) et la région, le reste par des mécènes privés dont la fondation Bettencourt Schueller qui a également investi un million d'euros.

Les terrains de sport se situent en contre-bas du domaine © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Des séjours de dix jours sur le thème du sport

Court de tennis, piscine, stade de foot, les séjours vont permettre aux jeunes de pratiquer du sport. Lors de l'inauguration, la Ministre Amélie Oudéa-Castéra a rappelé la tendance à la baisse de la pratique sportive par les jeunes générations. Elle a également pointé l'augmentation de la consommation des écrans, parfois addictive. Ces séjours pour les jeunes de quartiers dureront 10 jours.

Un centre merveilleux pour se mettre au vert dans la région, estime la Ministre : "cette Drôme provençale est une terre d'accueil, de générosité, d'attention porté à l'autre. Cette Drôme correspond si bien à l'âme de ces lieux et de ce projet" dit-elle dans son discours. Le déplacement a tout de même été express pour la Ministre des Sports, qui ne se sera arrêtée qu'une petite heure au Poët-Laval, avant prendre le TGV du retour.