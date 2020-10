Le point sur la situation au Freney en Maurienne, après plusieurs éboulements

La situation au Freney est stabilisée. Dans cette commune de montagne, en Maurienne, située au-dessus de la rampe d'accès au tunnel du Fréjus, plusieurs éboulements ont menacé un hameau du village, la semaine dernière.

L'accès au hameau du Joly est toujours interdit, par un arrêté municipal. Pour l'instant, aucune date n'a été avancée concernant la réouverture de l'accès au hameau du Joly.

On ne peut pas retenir la montagne – une responsable de la société d’autoroute SFTRF

A la direction de la SFTRF on indique que les filets de protection au-dessus de la route seront renforcés ou remplacés, ils ont été en parti arrachés : "c'est un évènement exceptionnel auquel on a assisté, précise t'on, plusieurs milliers de mètre cube se sont décrochés de la montagne". Sur l’autoroute et la rampe d'accès au tunnel du Fréjus, on circule désormais normalement.

Concernant le village du Freney et surtout le hameau du Joly : 3 familles, 5 personnes sont actuellement relogées. Elles ne peuvent plus retourner chez elles, l'accès est interdit : des blocs de pierre, des rochers énormes se sont arrêtés à quelques mètres des maisons.

Les spécialistes de RTM, le service de restauration des terrains de montagne et d'autres experts continuent d'analyser le terrain.