Le point sur les rassemblements de Gilets Jaunes ce samedi dans les deux Charentes

Les Gilets Jaunes continuent à se mobiliser dans nos deux Charentes, notamment à Saintes, Cognac et Rochefort. Mais la contestation prend de nouvelles formes dans les deux départements.

Rochefort, France

La mobilisation des Gilets Jaunes continuent dans nos deux Charentes plus d'un mois après le début du mouvement. Les contestataires cherchent aussi à se renouveler.

A Rochefort

Les Gilets jaunes ont créé une association : les Gilets Jaunes de l'espoir. Ce samedi, ils organisent une journée de solidarité spécial Noël. Au programme, une distribution de cadeaux par le Père Noël lui-même et de nombreuses activités pour les enfants. Rendez-vous de 14h à 22h au centre socio culturel Primevère Lesson, avenue de la Fosse aux Mâts. Pour en savoir plus, renseignements au 06 31 38 02 76.

A Cognac

Les Gilets Jaunes de Cognac organisent un concert gratuit ce samedi après-midi. Cinq musiciens du groupe de blues Caravan Swing assureront le spectacle. Pour y assister, rendez vous au kiosque du jardin public entre 13h30 et 15 heures. Le concert est ouvert à tous, gilets jaunes ou non pour " partager un moment convivial et dans la bonne humeur".

A Saintes

Mobilisation plus classique pour les Gilets Jaunes de Saintes. Un rassemblement est prévu à 14h15 devant le tribunal de grande instance ce samedi.