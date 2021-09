Le pôle Simone Veil, pierre angulaire de la restructuration du quartier Danton

Le quartier Danton, pas loin de la gare du Havre est en pleine rénovation urbaine. Les débuts du projet remontent à 2010 et la concrétisation de cette rénovation, c'est l'immense pôle Simone Veil. 4 800m² d'équipements sportifs, culturels et sociaux.

L'immense bâtiment de 4 500m² s'inspire de l'architecture des Docks. Quartier Danton, au Havre, tout près de la gare, ce bâtiment est la pierre angulaire de la restructuration de tout le quartier. Il a été inauguré lundi en présence des fils de l'ancienne ministre et rescapée d'Auschwitz, de nombreux élus et de membres d'associations.

Une trentaine d'associations sont résidentes du pôle Simone Veil mais le lieu sert aussi pour des assistantes maternelles seules qui veulent se regrouper le temps d'une matinée, de relais lecture, ou encore pour les établissements scolaires. D'ailleurs à l'étage, un plateau multi-sports de 1 800 m ² est occupé aujourd'hui par un collège pour des cours de frisbee.

Le plateau multi-sports de 1 800m² peut être occupé par des scolaires, des associations et de grands événements. © Radio France - Amélie Bonté

L'équipement compte une tribune de 500 places + 250 places mobiles, de quoi accueillir de grands événements. L'extérieur, aussi , est adopté par les jeunes du quartier, avec des tables de ping-pong et des paniers de baskets occupés toutes les fin de journée.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

C'est un lieu très agréable et aussi très grand"

Véronique Lecomte fait partie d'Educ'art, une association qui accompagne toute personne autour d'activités artistiques et de lien social. Elle vient de se renseigner à l'accueil pour utiliser la cuisine du pôle Simone Veil : "les locaux pour une association, c'est un gros problème. On en pouvait pas faire de cuisine car la nôtre est minuscule et mal équipée."

Les salles et les équipements sont en accès libre sur certains créneaux horaires, le reste est pris d'assaut par les associations. Le mur d'escalade est impressionnant.

Les murs d'escalade du pôle Simone Veil © Radio France - Amélie Bonté

Dominique, lui, fait parti des bénévoles inscrit sur le site de la mairie pour animer le lieu régulièrement "c'est du top, le plateau sportif est magnifique."

Je fais couture, cuisiner pour partager et je suis en train de monter une chorale."

Dominique est un habitant du quartier Danton qu'il a vu évoluer au fil de ces 10 dernières années : "ça redevient à taille humaine." Ici il y avait une ancienne prison et le quartier n'était pas le plus accueillant du Havre. En plus du pôle Simone Veil, Danton revit avec de nouveaux immeubles, de nouveaux commerces, prochainement une auberge de jeunesse et l'allée Aimé Césaire qui le reliera directement à la gare.

Toute cette semaine, des portes ouvertes sont organisées au pôle Simone Veil avec découverte des lieux et des activités, visites guidée, samedi 18 septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine, les cultures urbaines seront à l'honneur sur le parvis. Le dimanche 19 septembre, démonstrations de danses urbaines et DJ pour faire danser le public.